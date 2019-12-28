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Тысяча гривен за "эротический массаж": в Киеве раскрыли бордель

28 декабря, 16:09

За час "работы" женщины получали от 500 до 2000 гривен

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

Правоохранители разоблачили бордель, который находился в квартире в Киеве. Об этом сообщила пресс-служба столичной Нацполиции.

Стало известно, что бордель функционировал на улице Михаила Бойчука (бывш. Киквидзе, – Ред.) под видом массажного салона.

Заведение было размещено в квартире, где женщины за денежное вознаграждение предоставляли услуги сексуального характера. Там посменно работали от трех до десяти женщин. За час своих услуг они получали от 500 до 2000 гривен с расчетом 60% – организатору, а 40% – "работницам".

Организатор искала клиентов через интернет, разместив рекламные объявления. Вид услуг, детали и стоимость обсуждались с потенциальными клиентами во время дальнейшего телефонного разговора.

30-летнюю сутенершу задержали правоохранители. Во время обыска по ее месту жительства полиция изъяла деньги, мобильные телефоны, черновые записи и банковские карточки.

Задержанной объявлено о подозрении в совершении преступления, ей грозит до семи лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании судом меры пресечения.

Напомним, мы писали о разоблачении борделя в Киеве, который был замаскирован под стриптиз-клуб. Как сообщили в полиции, члены преступной группы обосновались на Большой Васильковской, а клиенты, которые посещали заведение, за денежное вознаграждение получали дополнительный "сервис" в виде интимных услуг.

Кроме того, не так давно в Днепре и Ровно полицейские прекратили работу четырех порностудий.

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