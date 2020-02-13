У киевлян крадут кошельки прямо в ресторанах: копы поймали очередного вора

Фото: патрульная полиция Киева

Столичные патрульные задержали мужчину, который подозревается в причастности к краже в ресторане Печерского района. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киева.

"По словам заявительницы, она вместе с подругой отдыхала в ресторане и обратила внимание на мужчин, которые странно себя вели. Последние постоянно оглядывались в их сторону и несколько раз проходили мимо их стола, при этом пытаясь разглядеть содержимое ее сумки. Впоследствии один из них наклонился, чтобы поправить обувь, а другой достал из сумки кошелек с крупной суммой денежных средств", – говорится в сообщении.

Женщины заметили это и подняли шум, на помощь им пришла администрация заведения, сотрудники которой не дали правонарушителю выйти за пределы заведения.

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Патрульные задержали мужчину, а на место происшествия вызвали следственно-оперативную группу.

Ранее сообщалось, что карманники в столице орудуют также и на транспорте. Жертвой карманных воров можно стать в кафе и ресторанах: для злоумышленников это традиционно хлебное место. Но сейчас они используют новые методы манипуляций.

Напомним, карманники настолько обнаглели, что не стесняются воровать даже тогда, когда их снимают на телефон.

Также новости "Сегодня" писали, что в Киеве на железнодорожном вокзале оперативники задержали мужчину, которого подозревают в том, что он вытащил из сумки у девушки кошелек и попытался сбежать. За совершение преступления ему грозит до трех лет лишения свободы.

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