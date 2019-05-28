У Мустафы Найема угнали мотоцикл

Угнали лимитированный Suzuki GSX-R

Фото Facebook Masi Nayyem.

В ночь с 27 на 28 мая в Киеве вновь угнали мотоцикл брата нардепа Мустафы Найема, известного адвоката Маси Найема. Об этом он сам сообщил в своем Facebook.

По словам пострадавшего, его лимитированный мотоцикл Suzuki GSX-R находился в момент похищения на парковке офиса на улице Введенская, 4 в Киеве. Угонщики подошли к нему около 03:00, оценили и вернулись спустя около часа, чтобы увести "стального коня".

"Это лимитированный Suzuki GSX-R. У него есть свой особенный номер. Потому мой вам совет. Верните мотоцикл сегодня. Я найду кто украл и куда отвезли. И кому пытались продать. Есть видео еще с четырех камер. Просто так угнать не получится", – написал Маси Найем.

Стоит отметить, что мотоцикл уже нашли.

Как мы писали ранее, 30 апреля прошлого года в центре Киева избили народного депутата Мустафу Найема. Инцидент случился в результате конфликтной ситуации на дороге возле Бессарабского рынка. Сам нардеп заявлял, что его пытались подрезать, а он сделал попытку пресечь хамство на дороге.

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