У псеводоминеров – обострение: в Киеве снова искали взрывчатку на десятках важных объектов

"Сегодня" выясняли, что толкает людей на безрассудные поступки в виде ложных сообщений о минировании

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Не успели киевляне успокоиться после ЧП с угрозой взрыва на мосту Метро, как по столице прокатилась очередная волна заминирований. Разобрались, что толкает людей на безрассудные поступки.

В конце прошлой недели полицейские два дня подряд получали анонимные сообщения о массовых заминированиях. 19 сентября пришлось перепроверить на наличие взрывчатки более полусотни объектов в Киеве: это 11 детсадов, 8 медучреждений, 20 жилых домов, 22 ТРЦ, мосты и госучреждения. Аналогичное сообщение поступило 20 сентября — и снова для проверок пришлось привлекать кинологов, взрывотехников, киберполицию, поскольку письма с угрозами поступали на электронную почту. К счастью, опасных предметов не обнаружили, но, увы, не нашли и "минеров".

Еще одно подобное происшествие произошло в Деснянском районе — тут по телефону заминировали всю улицу Бальзака. Злоумышленника по­­лицейские вычислили.

"Ложное сообщение сделал 36-летний местный житель, который имеет проблемы с психическим здоровьем. Год назад он привлекался к ответственности за аналогичное преступление. Тогда суд назначил ему наказание в виде принудительных мер медицинского характера", — рассказали в ГУ НП Киева.

Еще один псевдоминер-рецидивист, который сообщил о взрывчатке в административном здании, был разоблачен в Соломенском районе.

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"30-летнего злоумышленника задержали в его квартире. Он пояснил, что остался недоволен качеством работы сотрудников учреждения, которое размещено в этом здании, и таким образом решил им отомстить. В 2018 году мужчина уже был судим за такое же преступление. Суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы с испытательным полуторагодовалым сроком", — говорят в полиции.

Аналогичное "повторное" преступление произошло и в Голосеевском районе. Правоохранители получили сообщение, что на улице Васильковской заминирован припаркованный автомобиль, который скоро взорвется. На место происшествия выехали специалисты взрывотехнической службы, следственно-оперативная группа, кинологи и пожарные. Машину проверили, но взрывоопасных веществ или предметов там не обнаружили.

Установили, что звонок в полицию поступил с номера телефона, который в начале сентября 2019 года уже фигурировал в таком же преступлении. В тот раз злоумышленник "минировал" станцию метро "Почайна".

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

"Тогда суд избрал 56-летнему киевлянину меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. Находясь под следствием, он совершил преступление второй раз за месяц", - говорят в полиции.

Здесь напоминают, что злоумышленникам может грозить и до шести лет тюрьмы, а при повторном правонарушении — до восьми.

Подробности о минированиях в столице смотрите в сюжете:

Новости "Сегодня" ранее уже писали, что в августе житель Киевской области "заминировал" Дарницкий железнодорожный вокзал из-за того, что его якобы не захотели пропустить без очереди к кассе.

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