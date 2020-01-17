Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,09
26,9

У разбитых дверей: как часто страдают входы в метро Киева

17 января, 16:46

Александр Марущак

Всего в столичной подземке на входах и выходах 1680 дверей

Архивное фото

Архивное фото / Фото: Сегодня

Реклама

На станции метро "Позняки" в Киеве корреспонденты "Сегодня" заметили на выходе разбитые двери. Большую трещину в трех местах "сшили" металлическими стяжками. В таком виде двери находились несколько дней и их никто не менял. Мы обратились в Киевский метрополитен, чтобы узнать, кто должен ремонтировать двери, ведь в таком состоянии их оставлять небезопасно: стекло может упасть и ранить пассажиров.

/ Фото: Александр Марущак, Сегодня

В Киевском метрополитене нам сообщили, что общее число вестибюльных дверей, которые установлены на входах и выходах на 52 станциях, составляет 1680 штук.

"Замена дверей на станциях осуществляется в случае выявления неисправностей или при выполнении капитального ремонта станций. Мы не можем ответить, на каких станциях двери разбивают чаще всего, поскольку это – единичные случаи. На летний период первый ряд дверей на входах и выходах со станций снимается, а на зимний период их устанавливают на место. Все это делается по инструкции", – рассказали сайту "Сегодня" в Киевском метрополитене.

Там добавляют, что на входных дверях подземки установлено органичное прозрачное стекло толщиной 10 миллиметров. А стоимость дверей – разная, она определяется на момент закупки. Кстати, открывает двери метро и закрывает их после окончания работы подземки сотрудник полиции, который закреплен за соответствующей станцией.

После нашего обращения двери с разбитым стеклом на выходе из станции метро "Позняки" заменили и пассажирам уже ничего не угрожает. Правда, так и не известно, поймали ли хулигана, который их смог разбить.

Ранее новости "Сегодня" писали о том, какие тайны скрывает столичная подземка.

Также сообщалось, что в столичном метро установят новые турникеты за 100 млн гривен.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Киев вандализм Киевский метрополитен

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Киеве Ocean Plaza затопило кипятком: новые подробности, фото и видео
В Киеве Ocean Plaza затопило кипятком: новые подробности, фото и видеоВласть
Под Киевом спасают от голода четыре десятка животных на ферме известного бизнесмена
Под Киевом спасают от голода четыре десятка животных на ферме известного бизнесменаДругие новости
Жуткое ДТП на Братиславской в Киеве: погибшего водителя
Жуткое ДТП на Братиславской в Киеве: погибшего водителя "вырезали" из разбитого автоПроисшествия
На Печерске задержали самого старого карманника Киева: фото
На Печерске задержали самого старого карманника Киева: фотоПроисшествия
В Киеве мужчина с ножом атаковал девушку, пытаясь ее изнасиловать (фоторобот подозреваемого)
В Киеве мужчина с ножом атаковал девушку, пытаясь ее изнасиловать (фоторобот подозреваемого)Происшествия и криминал
В Киеве прорвало трубу: затопило улицу и торговый центр (фото, видео)
В Киеве прорвало трубу: затопило улицу и торговый центр (фото, видео)Происшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...