У разбитых дверей: как часто страдают входы в метро Киева

Всего в столичной подземке на входах и выходах 1680 дверей

Архивное фото / Фото: Сегодня

Реклама

На станции метро "Позняки" в Киеве корреспонденты "Сегодня" заметили на выходе разбитые двери. Большую трещину в трех местах "сшили" металлическими стяжками. В таком виде двери находились несколько дней и их никто не менял. Мы обратились в Киевский метрополитен, чтобы узнать, кто должен ремонтировать двери, ведь в таком состоянии их оставлять небезопасно: стекло может упасть и ранить пассажиров.

/ Фото: Александр Марущак, Сегодня

В Киевском метрополитене нам сообщили, что общее число вестибюльных дверей, которые установлены на входах и выходах на 52 станциях, составляет 1680 штук.

"Замена дверей на станциях осуществляется в случае выявления неисправностей или при выполнении капитального ремонта станций. Мы не можем ответить, на каких станциях двери разбивают чаще всего, поскольку это – единичные случаи. На летний период первый ряд дверей на входах и выходах со станций снимается, а на зимний период их устанавливают на место. Все это делается по инструкции", – рассказали сайту "Сегодня" в Киевском метрополитене.

Там добавляют, что на входных дверях подземки установлено органичное прозрачное стекло толщиной 10 миллиметров. А стоимость дверей – разная, она определяется на момент закупки. Кстати, открывает двери метро и закрывает их после окончания работы подземки сотрудник полиции, который закреплен за соответствующей станцией.

После нашего обращения двери с разбитым стеклом на выходе из станции метро "Позняки" заменили и пассажирам уже ничего не угрожает. Правда, так и не известно, поймали ли хулигана, который их смог разбить.

Ранее новости "Сегодня" писали о том, какие тайны скрывает столичная подземка.

Также сообщалось, что в столичном метро установят новые турникеты за 100 млн гривен.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама