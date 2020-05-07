У водителя за рулем случился инфаркт: бус снес четыре авто и влетел в дерево

В среду вечером, 6 мая, в Киеве на проспекте Победы призошло смертельное ДТП.
Об этом сообщает dtp.kiev.ua.
Как удалось выяснить на месте аварии, по предварительной информации, мужчина 1963 г. рождения, находясь за рулем микроавтобуса Renault потерял сознание, зацепил четыре автомобиля: внедорожник Toyota, легковой автомобиле Chery, Chevrolet и Ford и вылетел со дороги на газон, где врезался в дерево.
Смерть наступила мгновенно. Предварительно, у мужчины случился инфаркт. Также отмечается, что водитель не был пристегнут ремнями безопасности.
На месте аварии работали полиция и оперативная группа.
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