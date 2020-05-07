У водителя за рулем случился инфаркт: бус снес четыре авто и влетел в дерево

На месте аварии работали полиция и оперативная группа

В среду вечером, 6 мая, в Киеве на проспекте Победы призошло смертельное ДТП.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

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Как удалось выяснить на месте аварии, по предварительной информации, мужчина 1963 г. рождения, находясь за рулем микроавтобуса Renault потерял сознание, зацепил четыре автомобиля: внедорожник Toyota, легковой автомобиле Chery, Chevrolet и Ford и вылетел со дороги на газон, где врезался в дерево.

Смерть наступила мгновенно. Предварительно, у мужчины случился инфаркт. Также отмечается, что водитель не был пристегнут ремнями безопасности.

На месте аварии работали полиция и оперативная группа.

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