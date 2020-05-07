Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,93
29,1
  1. Новости в Киеве
  2. Происшествия

У водителя за рулем случился инфаркт: бус снес четыре авто и влетел в дерево

7 мая, 02:52

Елена Вус

На месте аварии работали полиция и оперативная группа

В среду вечером, 6 мая, в Киеве на проспекте Победы призошло смертельное ДТП.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Реклама

В тренде
Протестующие предприниматели заблокировали проезд в центре Киева (видео)
Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Как удалось выяснить на месте аварии, по предварительной информации, мужчина 1963 г. рождения, находясь за рулем микроавтобуса Renault потерял сознание, зацепил четыре автомобиля: внедорожник Toyota, легковой автомобиле Chery, Chevrolet и Ford и вылетел со дороги на газон, где врезался в дерево.

Смерть наступила мгновенно. Предварительно, у мужчины случился инфаркт. Также отмечается, что водитель не был пристегнут ремнями безопасности.

На месте аварии работали полиция и оперативная группа.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

ДТП

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Пожары в Чернобыльской зоне на 25 день: что известно (фото и видео)
Пожары в Чернобыльской зоне на 25 день: что известно (фото и видео)Происшествия
"Пловец из Гидропарка" устроил новое представление: приехал в МВД на коне (видео)Происшествия
В Киевской области водитель снял на видео, как копы берут взятку
В Киевской области водитель снял на видео, как копы берут взяткуПроисшествия
Лезла наверх с ребенком: под Киевом женщина сломала городской фонтан
Лезла наверх с ребенком: под Киевом женщина сломала городской фонтанПроисшествия
В Киеве водитель
В Киеве водитель "летел" по тротуару и насмерть сбил женщинуПроисшествия
Появилось полное видео драки зама Кличко: чиновнику грозит до пяти лет тюрьмы
Появилось полное видео драки зама Кличко: чиновнику грозит до пяти лет тюрьмыПроисшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...