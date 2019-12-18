У задержанного яготинского стрелка нашли гранатомет: появилось видео и подробности

Мужчину, который подозревается в стрельбе по сотрудникам полиции в Яготине, задержали в селе Кулажинцы Полтавской области. При этом в доме его родителей нашли гранатомет. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киевской области.
Ранее о поимке преступника сообщал глава ГУ Нацполиции региона Андрей Небитов, однако подробности не приводились.
"Разыскали злоумышленника в с. Кулажинцы Полтавской области, там он скрывался в доме старой знакомой", - говорится в сообщении.
Так, по данным полиции, во время обыска в доме родителей мужчины нашли оружие, в частности, гранатомет и взрывные устройства. Всего же к розыску и поимке злоумышленника в течение недели были привлечены до 90 полицейских Переслава, а также спецподразделение "Миротврец".
Открыто три уголовных производства ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ч. 4 ст. 296 (Хулиганство с применением огнестрельного или холодного оружия) и по ст. 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).
Ранее в Киевской области задержали мужчину и женщину, которые забрызгали полицейских слезоточивым газом и повредили им авто.
Также в Киеве задержали шесть человек за нападение на полицейского, который пытался прекратить конфликт на Оболони.
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