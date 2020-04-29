"Убери или сломаем": в Киеве полиция напала на журналиста (видео)

В Киеве сотрудники полицейского спецподразделения "ТОР" напали на журналиста "Громадського телебачення" Богдана Кутепова. Это произошло в Мариинском парке, когда журналист вел прямой эфир с протеста предпринимателей, которое 29 апреля проходит под Кабинетом министра.

"Убери или сломаем": полиция избила нашего журналиста Богдана Кутепова и сломала его технику во время прямого эфира под Кабинетом министров. На него напали, потому что он "стоял на зеленой зоне", – сообщили на "Громадском", опубликовав видео нападения.

Негодование полицейских вызвал тот факт, что Богдан Кутепов во время стрима стоял на газоне. Они обратились к нему с требованием перейти в другое место и пригрозили сломать технику. Когда журналист попытался поговорить с ними и попросил полицейских представиться – они сломали его стабилизатор и повалили на землю. Журналисту понадобилась помощь медиков, также он написал заявление в полицию.

Реклама

В полиции отреагировали на инцидент. "В дежурную часть поступило сообщение от журналиста о том, что во время съемок сотрудники ТОР патрульной полиции препятствовали его профессиональной деятельности. Чтобы выяснить все обстоятельства инцидента, на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Печерского управления полиции. Проводится проверка, материалы которой будут переданы в Государственный бюро расследований для принятия процессуального решения", – сообщили в полиции.

Ранее столичные полицейские задержали мужчину, который напал на журналистов ZIK в Гидропарке. Так, журналистка и оператор снимали сюжет в зеленой зоне о соблюдении правил карантина на спортивных площадках. В итоге между одним из спортсменов на площадке и журналистами вспыхнул конфликт, в ходе которого мужчина начал толкать оператора, ругался матом, пытался препятствовать съемке, а также кричал, что ему "плевать на закон" за нарушение карантина и ему ничего за это не будет.

Также полиция Киевской области разыскивала вооруженного мужчину, который 11 декабря 2019-го из ружья открыл огонь по наряду полиции в Яготине, прибывшему на вызов.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама