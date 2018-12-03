Убежали за секунду до обвала: тренер в Вишневом рассказала, как спасла детей

Утром 1 декабря в пригороде столицы произошло масштабное и вопиющее ЧП. В Вишневом обвалилась крыша новой спортшколы. В момент происшествия в зале занимались дети – они спаслись только благодаря быстрой реакции тренеров.

По данным спасателей, сообщение об обвале здания спортшколы на ул. Машиностроителей, 3А, поступило около 11:30.

"В помещении площадью 600 кв. м рухнула крыша площадью 200 кв. м", – говорят в ГСЧС Киевской области.

К счастью, никто не погиб и не пострадал. Но и дети, и взрослые очень испугались.

"У меня на гимнастике занималось 15 малышей, детки по 5 лет. Еще в зале было 15 мальчиков на тренировке по дзюдо. Во время занятия мы услышали странный звук, как будто кто-то бросает снежками по крыше. Но не одной, а сразу тысячами. Я подняла голову, посмотрела на потолок – вроде все нормально. Потом опустила голову, снова посмотрела – потолок начал падать. Лопнула одна из вентиляционных труб и упала на трибуну. Я крикнула: "Выбегаем". И как только последний ребенок выбежал, рухнула вся крыша. Если бы мы вышли на пять секунд позже, никого не было бы в живых. Все очень перепугались, детки плакали. Мы ведь сначала выбежали на улицу, в чем было, а потом уже зашли в пристройку, которая уцелела", – рассказала "Сегодня" тренер по гимнастике Карина Шваецкая.

По ее словам, многие вещи остались в заваленном зале, в том числе купленные родителями дорогие коврики для занятий, инвентарь и некоторые личные вещи.

"Но главное, что все остались живы", – рассказала "Сегодня" тренер Карина Шваецкая.

Здание спортшколы было введено в эксплуатацию только в апреле 2018 года. На строительство ушло 17,5 млн грн из бюджета. Правоохранители уже задержали трех человек, причастных к обвалу.

"Это директор фирмы-генподрядчика, прораб и предприниматель, который осуществлял технадзор при строительстве", – сообщали в ГУ НУ Киевской области.

Им грозит до двенадцати лет тюрьмы с конфискацией имущества.