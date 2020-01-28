Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,6
27,12

Убили ради двух телефонов: в Киеве вынесли приговор брату и сестре

28 января, 10:55

Злоумышленники получили по 12 и 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

В Киеве приговорили к 12 и 10 годам лишения свободы 23-летнего парня и его 22-летнюю сестру за разбойное нападение. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Сообщается, что в июне 2017 года брат с сестрой и еще с одним человеком пришли в квартиру знакомого.

"Когда тот открыл дверь, один из нападавших выстрелил потерпевшему в живот из устройства для отстрела резиновых пуль, чем нанес тяжкие телесные повреждения и спровоцировал массивную кровопотерю. Проникнув в квартиру, злоумышленники завладели двумя мобильными телефонами", - говорится в сообщении.

Пострадавший позднее умер в больнице. Дело расследовалось по ч. 4 ст. 187 УК Украины (разбой, совершенный группой лиц с причинением тяжких телесных повреждений).

Святошинский районный суд назначил обвиняемому срок в 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества, а его сестре дали 10 лет, однако также с конфискацией имущества.

Материалы в отношении их сообщника, который находится в розыске, выделили в отдельное уголовное производство.

Ранее под Киевом молодого парня убили и закопали в лесопосадке из-за несуществующей кражи.

Также сообщалось об убийстве 18-летней девушки на столичных Теремках. Подозреваемым оказался ее ровесник, а его задержание проходило в Полтаве.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Киев разбой приговор

Источник: Сегодня

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Под Киевом нашли тело подростка, пропавшего два дня назад
Под Киевом нашли тело подростка, пропавшего два дня назадПроисшествия
Драка с Кивой в центре Киева: нардеп рассказал свою версию событий
Драка с Кивой в центре Киева: нардеп рассказал свою версию событийПроисшествия
В Киеве девочка пошла вынести мусор и исчезла
В Киеве девочка пошла вынести мусор и исчезлаПроисшествия
В Киеве зафиксировали случай заражения коронавирусом: детали
В Киеве зафиксировали случай заражения коронавирусом: деталиПроисшествия
ЧП в метро Киева: в подземке рассказали детали
ЧП в метро Киева: в подземке рассказали деталиПроисшествия
В Киеве третий месяц разыскивают молодого мужчину
В Киеве третий месяц разыскивают молодого мужчинуПроисшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...