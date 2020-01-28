Убили ради двух телефонов: в Киеве вынесли приговор брату и сестре

Злоумышленники получили по 12 и 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

В Киеве приговорили к 12 и 10 годам лишения свободы 23-летнего парня и его 22-летнюю сестру за разбойное нападение. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Сообщается, что в июне 2017 года брат с сестрой и еще с одним человеком пришли в квартиру знакомого.

"Когда тот открыл дверь, один из нападавших выстрелил потерпевшему в живот из устройства для отстрела резиновых пуль, чем нанес тяжкие телесные повреждения и спровоцировал массивную кровопотерю. Проникнув в квартиру, злоумышленники завладели двумя мобильными телефонами", - говорится в сообщении.

Пострадавший позднее умер в больнице. Дело расследовалось по ч. 4 ст. 187 УК Украины (разбой, совершенный группой лиц с причинением тяжких телесных повреждений).

Святошинский районный суд назначил обвиняемому срок в 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества, а его сестре дали 10 лет, однако также с конфискацией имущества.

Материалы в отношении их сообщника, который находится в розыске, выделили в отдельное уголовное производство.

Ранее под Киевом молодого парня убили и закопали в лесопосадке из-за несуществующей кражи.

Также сообщалось об убийстве 18-летней девушки на столичных Теремках. Подозреваемым оказался ее ровесник, а его задержание проходило в Полтаве.

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