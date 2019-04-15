Убийцы бизнесмена-ювелира планировали взорвать его семью – полиция

Преступников задержали по дороге на кладбище, где должны были собраться родственники погибшего на поминки

Фото: kyiv.npu.gov.ua.

Полиция Киева сообщила подробности задержания подозреваемых в убийстве ювелира Сергея Киселева, которое произошло утром 5 марта на улице Флоренции в Днепровском районе столицы. Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что полиция раскрыла дело и задержала троих подозреваемых 1969, 1870 и 1975 рождения.

Как сообщил в ходе брифинга в понедельник, 15 апреля, начальник полиции Киева Андрей Крищенко, знакомый бизнесмена-ювелира решил завладеть его сбережениями, избавившись предпринимателя. Этот человек – бывший компаньон Киселева, который провел в тюрьме 11 лет за совершение разбойного нападения. Для реализации преступного плана он привлек двух сообщников, среди которых четко распределил роли.

Злоумышленники начали вести наблюдение за киевлянином, изучать его рабочий график, маршруты передвижения, контакты. Во двор дома, где проживал ювелир, злоумышленники приехали заранее. Через несколько минут мужчина привез дочь и повел ее домой, а когда он вернулся и сел за руль, к нему в машину на заднее сиденье подсел главный фигурант и выстрелил из пистолета в голову. После совершения преступления мужчина покинул иномарку Киселева и скрылся.

Полицейские обнаружили неподалеку от места убийства камеры видеонаблюдения, а после изучения записей установили личности злоумышленников и автомобиль, на котором они передвигались. При этом стало известно о том, что троица готовилась к совершению еще одного преступления.















"В ходе документирования мы получили оперативную информацию о том, что сообщники обсуждали план совершения преступления по отношению к родственникам и знакомым погибшего. Злоумышленники планировали применить боевую гранату, бросив ее в людей, которые должны были собраться у могилы убитого на 40-й день со дня его смерти. Для этого они изучили маршрут передвижения жены потерпевшего и его родственников, разыскали могилу ювелира, а также определили конкретное место, с которого "удобно" применить гранату", – уточнил Крищенко.

В день, когда должно было состояться новое преступление, на пути в село Ходосовка Киево-Святошинского района оперативники при поддержке бойцов КОРДа остановили машину с иностранной регистрацией, в которой были трое подозреваемых. В салоне полицейские обнаружили и изъяли предмет, похожий на корпус гранаты Ф-1 с запалом.

Сейчас следователи расследуют еще одно уголовное производство – по ч. 1 ст. 14, пунктам 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115 ("Покушение на умышленное убийство двух и более лиц, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц по предварительному сговору группой лиц") Уголовного кодекса Украины. Задержанные – 49-летний ранее судимый житель Киевской области, которому помогали 49-летний уроженец Кировоградской области и 43-летний житель столицы. Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения, им грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества или пожизненное заключение.

После убийства экс-заместитель генпрокурора Давид Сакварелидзе, который курировал расследование дела "бриллиантовых прокуроров", заявил, что убитый Сергей Киселев являлся важным свидетелем в этом деле.

При этом Генеральной прокуратуре отрицали его причастность к делу "бриллиантовых" прокуроров.

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