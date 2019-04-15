Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,71
30,24
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Происшествия

Убийцы бизнесмена-ювелира планировали взорвать его семью – полиция

Сегодня, 17:08

Преступников задержали по дороге на кладбище, где должны были собраться родственники погибшего на поминки

Фото: kyiv.npu.gov.ua
Фото: kyiv.npu.gov.ua.

Полиция Киева сообщила подробности задержания подозреваемых в убийстве ювелира Сергея Киселева, которое произошло утром 5 марта на улице Флоренции в Днепровском районе столицы. Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что полиция раскрыла дело и задержала троих подозреваемых 1969, 1870 и 1975 рождения.

Как сообщил в ходе брифинга в понедельник, 15 апреля, начальник полиции Киева Андрей Крищенко, знакомый бизнесмена-ювелира решил завладеть его сбережениями, избавившись предпринимателя. Этот человек – бывший компаньон Киселева, который провел в тюрьме 11 лет за совершение разбойного нападения. Для реализации преступного плана он привлек двух сообщников, среди которых четко распределил роли. 

Злоумышленники начали вести наблюдение за киевлянином, изучать его рабочий график, маршруты передвижения, контакты. Во двор дома, где проживал ювелир, злоумышленники приехали заранее. Через несколько минут мужчина привез дочь и повел ее домой, а когда он вернулся и сел за руль, к нему в машину на заднее сиденье подсел главный фигурант и выстрелил из пистолета в голову. После совершения преступления мужчина покинул иномарку Киселева и скрылся.

Полицейские обнаружили неподалеку от места убийства камеры видеонаблюдения, а после изучения записей установили личности злоумышленников и автомобиль, на котором они передвигались. При этом стало известно о том, что троица готовилась к совершению еще одного преступления.

"В ходе документирования мы получили оперативную информацию о том, что сообщники обсуждали план совершения преступления по отношению к родственникам и знакомым погибшего. Злоумышленники планировали применить боевую гранату, бросив ее в людей, которые должны были собраться у могилы убитого на 40-й день со дня его смерти. Для этого они изучили маршрут передвижения жены потерпевшего и его родственников, разыскали могилу ювелира, а также определили конкретное место, с которого "удобно" применить гранату", – уточнил Крищенко.

В день, когда должно было состояться новое преступление, на пути в село Ходосовка Киево-Святошинского района оперативники при поддержке бойцов КОРДа остановили машину с иностранной регистрацией, в которой были трое подозреваемых. В салоне полицейские обнаружили и изъяли предмет, похожий на корпус гранаты Ф-1 с запалом.

Сейчас следователи расследуют еще одно уголовное производство – по ч. 1 ст. 14, пунктам 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115 ("Покушение на умышленное убийство двух и более лиц, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц по предварительному сговору группой лиц") Уголовного кодекса Украины. Задержанные – 49-летний ранее судимый житель Киевской области, которому помогали 49-летний уроженец Кировоградской области и 43-летний житель столицы. Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения, им грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества или пожизненное заключение.

После убийства экс-заместитель генпрокурора Давид Сакварелидзе, который курировал расследование дела "бриллиантовых прокуроров", заявил, что убитый Сергей Киселев являлся важным свидетелем в этом деле.


При этом Генеральной прокуратуре отрицали его причастность к делу "бриллиантовых" прокуроров.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег Киев, убийство, ювелир

Вы сейчас просматриваете новость " Убийцы бизнесмена-ювелира планировали взорвать его семью – полиция". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Убийство ювелира в Киеве: полиция раскрыла громкое преступление

Сегодня, 16:45

По словам Арсена Авакова, убийство было совершено из корыстных побуждений

Под Харьковом семейная ссора закончилась трагедией: погибла женщина

Сегодня, 12:46

Убийство произошло во время застолья

Появились подробности убийства фермера под Киевом: погибший был депутатом райсовета

Сегодня, 12:02

В фермера выстрелили два раза в живот и дважды – по ногам

Убийство Гандзюк: суд отказал в отстранении Мангера от должности главы облсовета

Сегодня, 11:27

Прокуроры требовали отстранить Мангера из-за возможного давления на свидетелей

Наследие СССР, или Привычки россиян, которые всех раздражают

Проклятие «Последнего героя»: Началова стала девятой жертвой

Наш вес и рост влияют на продолжительность жизни

Советы бегуньям с большой грудью

В сеть попало фото могилы Кобзона (фото)

Ученые обнаружили новую причину мерцательной аритмии

Зеленский записал новое видео к Порошенко, вспомнив про анализы

"Серсея" Лена Хиди: отказ Вайнштейну повредил карьере

MONATIK опубликовал редкое фото со своими сыновьями

Фото Возняцки и Бушар просто огонь. Шарапова тоже делала это
Загрузка...

Крылатые ракеты "Нептун" и "Ольха-М": что нужно знать о новинках украинской "оборонки"

Вчера, 07:19

Украинские конструкторы создали несколько мощных ракетных систем для ВСУ

Ломаченко отправил Кроллу в тяжелый нокаут после cтранного решения судьи

13 апреля, 07:58

В третьем раунде судья мог останавливать избиение, а в четвертом соперник украинского чемпиона оказался в тяжелом нокауте

Украину накроют дожди с грозами, и похолодает: прогноз погоды на неделю

13 апреля, 07:55

Синоптики рассказали, когда уйдет непогода и снова на всей территории страны будет солнце

Монетизация субсидий привела к росту долгов за "коммуналку"

13 апреля, 07:00

Люди стали хуже оплачивать счета. Эксперты: не все разобрались

Хорошо ли Вы знаете советские мультики? Тест

Жена украинского кума Путина стала моделью известного дизайнера

Мария Порошина вышла в свет со своим избранником?