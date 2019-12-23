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Убийство 5-летнего ребенка в Переяслов-Хмельницком: дело отправили в суд

23 декабря, 18:57

Дело квалифицировали по двум статьям

Кирил Тлявов. Фото: ТСН

Кирил Тлявов. Фото: ТСН

Прокуратура Киевской области направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяслав-Хмельницком, сообщили в ведомстве.

Дело квалифицировали по ч. 4 ст. 296 (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного или холодного оружия), ч. 1 ст. 119 (убийство по неосторожности) УК Украины.

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По версии следствия, в мае 2019-го четверо мужчин, находясь на территории частного дома, вероятно, ради развлечения, осуществили выстрелы из огнестрельного оружия в направлении мест возможного пребывания людей. В результате одного из проведенных выстрелов малолетнему ребенку причинено смертельное ранение. По данным следствия, двое из указанных мужчин – бывшие работники полиции, несовершеннолетний сын одного из них и их товарищ.

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Ранее прокуратура согласовала еще одно сообщение о подозрении 16-летнему несовершеннолетнему, который находился на месте совершения преступления с другими подозреваемыми и производил выстрелы. Прокуратура будет ходатайствовать в суде об избрании ему меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Как сообщалось, 31 мая в Переяслав-Хмельницком патрульные полицейские Иван Приходько и Владимир Петровец будучи навеселе устроили стрельбу из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам, расположенным в месте, где могли находиться люди. Ранее сообщалось, что они попали в ребенка Кирилла Тлявова, находившегося на детской площадке возле дома. Тлявова госпитализировали. 3 июня мальчик умер в столичной больнице. На данный момент следствие не знает, кто совершил роковой выстрел.

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Источник: Сегодня

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