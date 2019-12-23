Убийство 5-летнего ребенка в Переяслов-Хмельницком: дело отправили в суд

Кирил Тлявов. Фото: ТСН

Прокуратура Киевской области направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяслав-Хмельницком, сообщили в ведомстве.

Дело квалифицировали по ч. 4 ст. 296 (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного или холодного оружия), ч. 1 ст. 119 (убийство по неосторожности) УК Украины.

Реклама

По версии следствия, в мае 2019-го четверо мужчин, находясь на территории частного дома, вероятно, ради развлечения, осуществили выстрелы из огнестрельного оружия в направлении мест возможного пребывания людей. В результате одного из проведенных выстрелов малолетнему ребенку причинено смертельное ранение. По данным следствия, двое из указанных мужчин – бывшие работники полиции, несовершеннолетний сын одного из них и их товарищ.

В тренде Жуткое ДТП с Кулебой под Киевом: стало известно о состоянии пострадавших детей

Ранее прокуратура согласовала еще одно сообщение о подозрении 16-летнему несовершеннолетнему, который находился на месте совершения преступления с другими подозреваемыми и производил выстрелы. Прокуратура будет ходатайствовать в суде об избрании ему меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Как сообщалось, 31 мая в Переяслав-Хмельницком патрульные полицейские Иван Приходько и Владимир Петровец будучи навеселе устроили стрельбу из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам, расположенным в месте, где могли находиться люди. Ранее сообщалось, что они попали в ребенка Кирилла Тлявова, находившегося на детской площадке возле дома. Тлявова госпитализировали. 3 июня мальчик умер в столичной больнице. На данный момент следствие не знает, кто совершил роковой выстрел.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама