Убийство 52-летней женщины в Киеве: полиция задержала подозреваемого (видео)

В убийстве подозревается сожитель женщины, с которым она познакомилась в интернете

Столичные полицейские задержали подозреваемого в жестоком убийстве 52-летней женщины, которое произошло в Святошинском районе. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Нацполиции.

Женщину нашла ее коллега по работе на балконе квартиры по улице Чистяковской.

"В ходе первоочередных следственных действий была установлена личность мужчины, который обоснованно подозревается в совершении тяжкого преступления. Злоумышленника задержали на Дарницком железнодорожном вокзале, где он последние несколько дней скрывался", – говорится в сообщении.

По данным полиции, около месяца назад через социальные сети женщина познакомилась с жителем Днепропетровской области, с которым впоследствии стала вместе жить. На днях они праздновали день рождения, поэтому женщина взяла несколько выходных. Однако когда она не вышла на работу, а ее телефон перестал принимать звонки, к ней домой пришли коллеги и нашли ее мертвой. Сожителя женщины задержали.

"Он признался, что между ними произошла драка, во время которой женщина якобы бросалась на мужчину с ножом, и он связал ей руки, но намерения убивать не имел. Его показания тщательно проверяются и будут учтены при решении окончательной правовой квалификации события, которая будет принята после получения заключения экспертизы", - резюмировали в полиции.

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Ранее сообщалось, что в городе Фастов Киевской области произошло жестокое убийство: мужчина проник в дом своего знакомого и, пока тот спал, нанес ему 24 удара ножом.

Также в Харькове копы задержали мужчину, подозреваемого в убийстве.

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