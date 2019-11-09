Убийство байкера на Харьковском шоссе: подозреваемый снова пошел под суд

На злоумышленника завели еще одно дело за стрельбу годом ранее

Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении мужчины, который подозревается в умышленном убийстве мотоциклиста на Харьковском шоссе в Киеве в мае 2017 года.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева, по результатам досудебного следствия действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.

Кроме этого, злоумышленнику инкриминируется дополнительный эпизод по ч. 4 ст. 296 УК Украины, а именно хулиганство, совершенное с применением предмета, специально приспособленного для нанесения телесных повреждений. В 2016 году подозреваемый, находясь на парковке возле столичного супермаркета, из-за внезапно возникшего конфликта несколько раз стрелял в сторону охранника.

Обвинительный акт по указанным фактам направлен в Дарницкий районный суд города Киева для рассмотрения по существу.

Кроме того, отметили в прокуратуре, в настоящее время в Дарницком райсуде продолжается судебное разбирательство еще одного обвинительного акта в отношении этого же лица по факту совершения систематических побегов из специализированного лечебного учреждения, а также по фактам приобретения и хранения в палате психиатрической больницы наркотических веществ.

"Учитывая это, после назначения к рассмотрению обвинительного акта по факту убийства мотоциклиста, стороной обвинения будет инициирован вопрос объединения указанных уголовных производств, поскольку в совершении всех уголовных преступлений обвиняется один человек", – говорится в сообщении.

Напомним, 24 мая 2017 года примерно в 22:00 в Киеве, на Харьковском шоссе, из легкового автомобиля был расстрелян мотоциклист, он скончался. Полиция подозревала вице-чемпиона мира по борьбе сумо Дмитрия Слепченко, который позже сдался полиции.

Также напомним, Дмитрий Слепченко был осужден за убийство байкера, после чего сбежал из психиатрической лечебницы, но был задержан в кинотеатре.

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