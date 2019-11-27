Убийство байкера в Киеве: суд назначил дату рассмотрения дела по сути

Фото: прокуратура Киева

Вице-чемпиону мира по борьбе сумо Дмитрию Слепченко, подозреваемому в убийстве байкерана Харьковском шоссе в Киеве в мае 2017 года, продлили на два месяца меру пресечения в виде содержания под стражей. Соответствующее решение было принято в ходе заседания Дарницкого районного суда во вторник, 26 ноября. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

"Сторона защиты просила суд смягчить меру пресечения и выбрать подозреваемому домашний арест. Суд отклонил ходатайство защиты. Также суд принял решение о начале рассмотрения уголовного производства по сути и назначил следующее судебное заседание на 13:00 5 декабря 2019 года", - говорится в сообщении.

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Кроме обвинения в умышленном убийстве подозреваемому инкриминируют хулиганство с применением оружия, побег из специализированного лечебного учреждения, хранение наркотиков и невыполнение решения суда.

Напомним, 24 мая 2017 года примерно в 22:00 в Киеве, на Харьковском шоссе, из легкового автомобиля был расстрелян мотоциклист, он скончался. Полиция подозревала вице-чемпиона мира по борьбе сумо Дмитрия Слепченко, который позже сдался полиции.

Также напомним, Слепченко был отправлен под арест за убийство байкера, после чего он сбежал из психиатрической лечебницы, но был задержан в кинотеатре.

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