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Убийство бизнесмена под Киевом: полиция разыскивает стрелка

24 июля, 11:38

Наталья Руда Наталья Руда

В МВД сообщили, что киллер был один

Правоохранители открыли уголовное производство по убийству бизнесмена Игоря Плекана, которое произошло на глазах у его семилетнего сына. На данный момент ведется розыск киллера.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

"Вблизи села Артемовка в Бориспольском районе неизвестный осуществил прицельные выстрелы из пистолета в автомобиль Тoyota Сamry, за рулем которого находился 44-летний житель города Киева. От полученных огнестрельных ранений мужчина скончался. Тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу. В салоне также был сын погибшего. Мальчик не пострадал", - говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Игорь Плекан. Скриншот

Игорь Плекан. Скриншот

По розыску злоумышленника продолжаются оперативно-розыскные мероприятия.

Ранее сообщалось, что координатор С14 Сергей Мазур связывал Плекана с нападением на свою квартиру в Борисполе.

Напомним, что правоохранители Киевской области раскрыли убийство директора украинской компании немецкого концерна Сaparol 42-летнего Павла Зможного, которое произошло в Крушинке в 2016 году.

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убийство бизнесмен киевская область

Источник: Сегодня

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