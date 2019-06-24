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Убийство девятилетнего мальчика в Киеве: подозреваемый задержан

24 июня, 09:03

Тело мальчика обнаружили в озере Вырлица

Фото: Информатор

Подозреваемый в убийстве девятилетнего мальчика, тело которого обнаружили в Дарницком районе на улице Вербицкого, задержан. Об этом "Сегодня" сообщили в полиции.

Также там уточнили, что мальчик пропал за день до трагедии. Так, 22 июня ребенок вышел гулять во двор и не вернулся. Через день тело мальчика с колото-резаными ранами обнаружили в озере Вырлица, его направили на экспертизу.

По словам родителей ребенка, 22 июня около восьми часов вечера он вышел на улицу, чтобы взять интервью у прохожих возле своего дома, и не вернулся. Они обращались к интернет-сообществу с просьбой помочь им в поисках сына.

Напомним, 31 мая, в Переяслав-Хмельницком, Киевской области, двое полицейских, находясь вне службы, решили развлечься, стреляя по банкам. Неподалеку гуляли двое малышей, и один из копов попал в голову одному из детей. Позже Голосеевский районный суд отправил под арест на два месяца без права залога двух подозреваемых в убийстве – полицейских Ивана Приходько и Владимира Петровца.

Гибель ребенка расследуется по статьям "умышленное убийство, совершенное группой лиц", а также "грубое нарушение общественного порядка" (злостное хулиганство), совершенное с применением огнестрельного оружия, совершенное группой лиц.

После гибели пятилетнего мальчика руководителей райотдела полиции в Киевской области отстранили от службы


Также мы сообщали о страшном убийстве в Одесской области, где было найдено тело 11-летней Даши Лукьяненко, пропавшей за несколько дней до этого. После напряженных поисков ее обнаружили в выгребной яме во дворе дома соседей со следами насильственной смерти. Сразу же был задержан проживавший там 22-летний Николай Тарасов, который признался в убийстве ребенка. Подозреваемому грозит пожизненное заключение.

Как сообщалось, Даша Лукьяненко днем 13 июня ушла на танцы, и с тех пор ее местонахождение было не известно. Правоохранители проводили спецоперацию по ее поиску, в ней принимали участие полицейские пяти ближайших к Ивановке районных отделений полиции, 100 военнослужащих Нацгвардии Украины, десятки сотрудников ГСЧС и более сотни волонтеров.


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Тег Киев, дети, убийство

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АВТОР:

Наталья Мамчур

Источник:

Сегодня

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