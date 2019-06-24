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Убийство мальчика в Киеве: подозреваемый объяснил мотив преступления

24 июня, 10:51

Брату отчима ребенка грозит пожизненный срок

Фото: Pixabay

Полиция задержала по подозрению в убийстве девятилетнего Захара Черевко в Киеве, тело которого обнаружили в озере Вырлица, брата отчима мальчика. Об этом сообщил глава ГУ Нацполиции в столице в эфире одного из телеканалов.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что подозреваемый в жестоком убийстве задержан, однако о самом задержанном ничего не было известно.

Крищенко уточнил, что полиция подозревает в убийстве брата отчима ребенка, 1989 года рождения. Сам же мальчик проживал отдельно с бабушкой, а убийство произошло на почве обиды. Причины семейного конфликта и орудие убийства пока что не называют.

По словам бабушки Захара Черевко, мальчик отпросился у нее на улицу, чтобы взять у кого-то интервью, взял с собой блокнот. 

Подозреваемый после обнаружения правоохранителями тела ребенка дал показания, как убил мальчика и куда выбросил орудие. Водолазы также извлекли его из озера. При этом изъяты некоторые вещи, которые имеют отношение к преступлению.

"Этому лицу уже сообщено о подозрении в умышленном убийстве. Сегодня следователь с процессуальным руководителем согласуют документы и обратятся в суд для избрания меры пресечения", – сказал Крищенко, добавив, что фигуранту может грозить срок в виде пожизненного лишения свободы.

Напомним, в прошлом месяце трагедия с ребенком произошла в Переяславе-Хмельницком Киевской области. Так, двое полицейских, находясь вне службы, решили развлечься, стреляя по банкам. Неподалеку гуляли двое малышей, и один из копов попал в голову одному из детей. Ребенок впоследствии умер.


Также мы сообщали о страшном убийстве в Одесской области, где было найдено тело 11-летней Даши Лукьяненко, пропавшей за несколько дней до этого. После напряженных поисков ее обнаружили в выгребной яме во дворе дома соседей со следами насильственной смерти. Сразу же был задержан проживавший там 22-летний Николай Тарасов, который признался в убийстве ребенка. Подозреваемому грозит пожизненное заключение.

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Тег Киев, дети, убийство, черевко

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Сегодня

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