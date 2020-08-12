Убийство Гандзюк: назван суд, который рассмотрит дело Мангера и Левина

Адвокаты требовали, чтобы рассмотрение вел суд в Херсоне

Дело о заказе и организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк будет рассматривать Днепровский районный суд Киева.

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Соответствующее решение принял судья столичного апелляционного суда Виктор Габриель, заявил адвокат одного из обвиняемых Дмитрий Ильченко, сообщает "Укринформ".

Напомним, что по этому делу обвиняемыми являются председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер, а также бывший помощник депутата Херсонского облсовета Алексей Левин.

"Сегодня было объявлено решение, что дело будет рассматривать Днепровский райсуд Киева", - сказал он.

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Стоит добавить, что адвокаты требовали перенести рассмотрение этого дела в Херсон.

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Ранее мы сообщали, что в конце апреля 2020 года СБУ заявила о завершении расследования уголовного производства по подозрению председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера и помощника-консультанта депутата облсовета Алексея Левина в организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк.

Напомним, Екатерину Гандзюк облили концентрированной кислотой в июле 2018 года. Девушка получила тяжелые ожоги. Через три месяца она умерла.

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