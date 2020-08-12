Українська
$ 27,6
32,56
  1. Новости в Киеве
  2. Происшествия

Убийство Гандзюк: назван суд, который рассмотрит дело Мангера и Левина

12 августа, 15:11

Руслан Ровик Руслан Ровик

Адвокаты требовали, чтобы рассмотрение вел суд в Херсоне

Дело о заказе и организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк будет рассматривать Днепровский районный суд Киева.

Реклама

Соответствующее решение принял судья столичного апелляционного суда Виктор Габриель, заявил адвокат одного из обвиняемых Дмитрий Ильченко, сообщает "Укринформ".

Напомним, что по этому делу обвиняемыми являются председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер, а также бывший помощник депутата Херсонского облсовета Алексей Левин.

"Сегодня было объявлено решение, что дело будет рассматривать Днепровский райсуд Киева", - сказал он.

В тренде
В Киеве на Демеевке рухнула опора остановки: едва не покалечила ребенка

Стоит добавить, что адвокаты требовали перенести рассмотрение этого дела в Херсон.

Реклама

Ранее мы сообщали, что в конце апреля 2020 года СБУ заявила о завершении расследования уголовного производства по подозрению председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера и помощника-консультанта депутата облсовета Алексея Левина в организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк.

Напомним, Екатерину Гандзюк облили концентрированной кислотой в июле 2018 года. Девушка получила тяжелые ожоги. Через три месяца она умерла.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев суд убийство Херсон левин Гандзюк мангер
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Жуткое ДТП в Киевской области: в аварии погибли две молодые медсестры
Жуткое ДТП в Киевской области: в аварии погибли две молодые медсестрыПроисшествия
Киевляне сняли на видео голого мужчину, разгуливающего по правительственному кварталу
Киевляне сняли на видео голого мужчину, разгуливающего по правительственному кварталуПроисшествия
Копы спасли киевлянку, которая спускалась с шестого этажа на простынях и чуть не разбилась
Копы спасли киевлянку, которая спускалась с шестого этажа на простынях и чуть не разбиласьПроисшествия
Под Киевом произошло смертельное ДТП: грузовик столкнулся с автобусом (видео, фото)
Под Киевом произошло смертельное ДТП: грузовик столкнулся с автобусом (видео, фото)Происшествия
В киевском парке мужчина устроил стрельбу (фото)
В киевском парке мужчина устроил стрельбу (фото)Происшествия
В Киевской области на трассе 19-летний боксер набросился на копов
В Киевской области на трассе 19-летний боксер набросился на коповПроисшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять