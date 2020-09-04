Убийство гардеробщицы Рады раскрыто: кто лишил жизни Антонину Шпир

Грабителю, который бросил тело женщины в кукурузном поле под Фастовом, грозит пожизненное

Гардеробщица Верховной Рады Антонина Шпир, тело которой обнаружили в июле прошлого года в поле под Киевом, была убита неоднократно судимым преступником.

Об этом на брифинге 4 сентября сказал начальник регионального управления Нацполиции Андрей Небытов.

По его словам, раскрыть преступление удалось, собрав улики и получив ДНК-профиль вероятного убийцы в лаборатории.

Отработав все случаи ограбления женщин, правоохранители вычислили человека, совершавшего ранее такие преступления в Житомирской и Киевской областях, и в частности в Фастовском районе, где обнаружили тело Шпир.

Антонина Шпир. Фото: facebook.com/KyivOperativ

"Это дало возможность установить место возможного проживания убийцы. Им оказался гражданин, который неоднократно был судим. В последний раз он отбывал наказание в 2011 году за грабеж и вышел на свободу в 2016 году", – заявил Небытов.

По информации правоохранителей, убийца напал на 66-летнюю Антонину Шпир, когда та шла с маршрутки. При ограблении женщина начала оказывать сопротивление, поэтому преступник оттащил ее на поле и убил.

Теперь ему грозит пожизненное заключение, а сейчас для злоумышленника избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в прошлом месяце Белоцерковский суд приговорил к пожизненному лишению свободы 34-летнего мужчину за убийство тещи.

А в начале года в машине под Киевом обнаружили тело участника боевых действий на Донбассе. Его убил товарищ после распития алкоголя.

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