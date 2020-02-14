Убийство хирурга в центре Киева: подозреваемого задержали в аэропорту Одессы

Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

Подозреваемого в убийстве пластического хирурга Андрея Сотника, которое произошло в Киеве на улице Саксаганского, задержали в аэропорту Одессы. Как сообщил глава Главного управления Национальной полиции Киева Андрей Крищенко, задержанный – гражданин иностранного государства.

"Полицейские Киева совместно пограничниками задержали в аэропорту Одессы подозреваемого в убийстве пластического хирурга, совершенного в столице 2 февраля. Он – гражданин иностранного государства, после совершения убийства скрывался и пытался покинуть территорию Украины", – уточнил Крищенко.

На данный момент идут следственные действия.

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Новости "Сегодня" сообщали, что киллер стрелял в хирурга во дворе жилого дома. Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы.

Подробнее об инциденте смотрите в сюжете:

Нагадаємо, торік у Києві вбили фігуранта у справі "діамантових прокурорів" – власник ювелірного заводу Сергія Кисельова.

Також новини "Сьогодні" писали, що правоохоронці Київської області розкрили вбивство директора української компанії німецького концерну Сaparol 42-річного Павла Зможного, яке сталося у Крушинці 2016 року. Зокрема, були затримані організатори та виконавці зухвалого вбивства підприємця. При цьому члени банди підозрюються у скоєнні ще низки тяжких злочинів.

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