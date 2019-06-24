Убийство мальчика в Киеве: подозреваемого взяли под стражу

Убийце грозит пожизненное заключение

Фото: прокуратура Киева.

Дарницкий районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток 30-летнему мужчине, подозреваемому в убийстве 9-летнего мальчика. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

За содеянное 30-летнему подозреваемому грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Ранее столичная полиция опубликовала фото с места убийства девятилетнего Захара Черевко возле озера Вырлица в Киеве.

Также в столичном главке Нацполиции рассказали все детали гибели ребенка, в которой подозревается брат отчима мальчика.

"В полицию поступило сообщение от киевлянки, что ее малолетний внук ушел из дома гулять и пропал. Впоследствии тело ребенка нашли в озере Вырлица с многочисленными колото-резаными ранами. В течение нескольких часов правоохранители установили и задержали злоумышленника. Ему уже сообщено о подозрении в совершении убийства малолетнего ребенка", - говорится в сообщении.











По словам бабушки, девятилетний мальчик около 20:00 в субботу, 22 июня, вышел на улицу. Когда стемнело, бабушка бросилась искать внука, однако поиски не принесли результата и она обратилась в полицию.

Правоохранители быстро вышли на след ребенка: камеры видеонаблюдения одного из торговых центров зафиксировали, как мальчик идет вместе с каким-то мужчиной, личность которого установили.

"Когда полицейские пришли по адресу проживания киевлянина, тот вел себя нервно, путался в показаниях. Мужчину доставили в Дарницкое управление полиции, а в это время на спецлинию "102" поступило сообщение, что в озере Вырлица рыбаки обнаружили тело ребенка, по описанию похожего на пропавшего мальчика", - уточнили в полиции обстоятельства трагедии.

На теле ребенка эксперты обнаружили многочисленные колото-резаные раны и травмы черепа. На берегу была спрятана рубашка погибшего и его блокнот. Также водолазы достали со дна озера предметы, похожие на нож и молоток. При этом, по данным прокуратуры, мужчина сначала нанес ребенку около 30 ударов ножом, а потом ударил молотком по голове.

Подозреваемый в убийстве Захара Черевко

Мужчина в управлении полиции признался в убийстве ребенка.

"Установлено, что ему – 30 лет, проживает в Киеве, ведет аморальный образ жизни. С мальчиком задержанный был близко знаком, поскольку он является братом сожителя мамы погибшего. Ребенок в основном проживал с бабушкой отдельно от новой семьи матери", – добавили правоохранители.

По предварительной информации, в день исчезновения ребенка между братьями и мамой мальчика возник конфликт, на почве которого подозреваемый и решил отомстить.

Сейчас фигуранту сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного п. 2 ч. 2 ст. 115 ("Умышленное убийство малолетнего ребенка") Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 15 лет заключения или пожизненное лишение свободы.

Напомним, в прошлом месяце трагедия с ребенком произошла в Переяславе-Хмельницком Киевской области. Так, двое полицейских, находясь вне службы, решили развлечься, стреляя по банкам. Неподалеку гуляли двое малышей, и один из копов попал в голову одному из детей. Ребенок впоследствии умер.

Также мы сообщали о страшном убийстве в Одесской области, где было найдено тело 11-летней Даши Лукьяненко, пропавшей за несколько дней до этого. После напряженных поисков ее обнаружили в выгребной яме во дворе дома соседей со следами насильственной смерти. Сразу же был задержан проживавший там 22-летний Николай Тарасов, который признался в убийстве ребенка. Подозреваемому грозит пожизненное заключение.

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