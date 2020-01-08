Убийство мужчины на столичной Троещине: подросткам грозит до 10 лет тюрьмы

При этом одним из фигурантов дела является 40-летний мужчина

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

Столичные полицейские сообщили пятерым молодым людям о подозрении по смертельному избиению мужчины на Троещине. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киеве.

Так, новости "Сегодня" сообщали, что злоумышленников задержали, среди них есть также мужчина 40 лет.

"Мы установили причастность к преступлению пятерых фигурантов, 1980-2003 годов рождения. Они – ранее не судимые местные жители. Во время воспроизведения обстоятельств события задержанные рассказали, как все происходило: они увидели мужчину и начали с ним конфликтовать. В ходе спора товарищи начали бить прохожего, пока он не упал на землю без сознания. После этого забрали ценные вещи и скрылись", – рассказал начальник Деснянского управления полиции Юрий Герасименко.

У задержанных изъяли вещи погибшего. Им объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью второй статьи 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Также возможна дополнительная квалификация.

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