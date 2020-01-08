Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,68
26,39

Убийство мужчины на столичной Троещине: подросткам грозит до 10 лет тюрьмы

8 января, 16:20

При этом одним из фигурантов дела является 40-летний мужчина

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

Столичные полицейские сообщили пятерым молодым людям о подозрении по смертельному избиению мужчины на Троещине. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киеве.

Так, новости "Сегодня" сообщали, что злоумышленников задержали, среди них есть также мужчина 40 лет.

"Мы установили причастность к преступлению пятерых фигурантов, 1980-2003 годов рождения. Они – ранее не судимые местные жители. Во время воспроизведения обстоятельств события задержанные рассказали, как все происходило: они увидели мужчину и начали с ним конфликтовать. В ходе спора товарищи начали бить прохожего, пока он не упал на землю без сознания. После этого забрали ценные вещи и скрылись", – рассказал начальник Деснянского управления полиции Юрий Герасименко.

У задержанных изъяли вещи погибшего. Им объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью второй статьи 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Также возможна дополнительная квалификация.

Подробнее об инциденте смотрите в сюжете:

Ранее в Харьковской области подростки поиздевались над беспомощным мужчиной.

Также сообщалось, что в столице возле "Арена Сити" толпа подростков жестоко избила лежачего мужчину.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Киев убийство Троещина

Источник: Сегодня

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В центре Киева пьяный мужчина разлил на прохожих и ребенка два казана с глинтвейном
В центре Киева пьяный мужчина разлил на прохожих и ребенка два казана с глинтвейномПроисшествия
В Киеве на Рождество произошла драка в маршрутке: видео
В Киеве на Рождество произошла драка в маршрутке: видеоПроисшествия
В Киеве пропала 13-летняя школьница
В Киеве пропала 13-летняя школьницаПроисшествия
Нашлись киевские
Нашлись киевские "Ромео и Джульетта", которых полиция всей страны искала с декабряПроисшествия
Страшное ДТП с подростками под Киевом: тело девушки нашли в 100 метрах от места аварии
Страшное ДТП с подростками под Киевом: тело девушки нашли в 100 метрах от места аварииПроисшествия
В селе под Киевом без вести пропали двое подростков: фото мальчиков
В селе под Киевом без вести пропали двое подростков: фото мальчиковПроисшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...