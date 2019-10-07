Убийство мужчины в Киеве: через два года задержан подозреваемый, скрывавшийся в РФ (видео)

Молодого человека задержали в Санкт-Петербурге и экстрадировали в Украину

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

Столичная полиция через два года после убийства киевлянина в Соломенском районе задержала подозреваемого в совершении преступления, который был экстрадирован с территории России. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киеве.

"В октябре 2017 года в столичную полицию позвонил мужчина с сообщением о том, что после аварийного открытия дверей квартиры на улице метрополита Липковского он обнаружил труп коллеги с признаками насильственной смерти", - говорится в сообщении.

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

По данным полиции, владелец квартиры не вышел на работу, не отвечал на телефонные звонки, поэтому коллеги решили его посетить, чтобы прояснить причину отсутствия на рабочем месте.

"В квартире его обнаружили мертвым, также исчез автомобиль, которым пользовался убитый", – уточнили в полиции.

После инцидента были открыты уголовные производства по ст. 115 (Умышленное убийство из корыстных побуждений) и ч. 1 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

"Правоохранители установили личность подозреваемого, это – 22-летний знакомый убитого, и выяснили, что он скрывается на территории другой страны. Поэтому ему заочно сообщили о подозрении в совершении преступлений и объявили в международный розыск. В январе этого года при содействии департаментов уголовного розыска и международного полицейского сотрудничества Национальной полиции Украины установили местонахождение и задержали подозреваемого на территории Российской Федерации в городе Санкт-Петербург. На днях его передали нашим оперативникам", - рассказал глава столичного главка Нацполиции Андрей Крищенко.

Соломенский районный суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток без права внесения залога.

Напомним, ранее в квартире на улице Попова в Оболонском районе Киева была найдена мертвой 16-летняя девушка. В убийстве подозревают отца школьницы, который был лишен родительских прав.

Также правоохранители Киевской области раскрыли убийство директора украинской компании немецкого концерна Сaparol 42-летнего Павла Зможного, которое произошло в Крушинке в 2016 году. Организаторы и исполнители преступления задержаны.

Смотрите подробности убийства Зможного в сюжете:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram