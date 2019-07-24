Сделать стартовой
25,63
28,64
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Происшествия

Убийство парня в Славутиче: подозреваемый может выйти под залог

24 июля, 10:52

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде ареста с возможностью залога в 288 150 гривен

Фото: pexels.com

Мужчина, который подозревается в умышленном убийстве парня в Славутиче, по решению суда может выйти под залог. Об этом на своей странице Facebook сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небытов.

"Так, Славутичский суд 23 июля избрал меру пресечения мужчине, который подозревается в умышленном убийстве, – содержание под стражей с возможностью внесения залога в сумме 288 150 гривен. Теперь по решению суда злоумышленник после внесения залога будет иметь возможность свободно передвигаться по городу, влиять на свидетелей. А главное – подвергать опасности других граждан", – говорится в сообщении. 

Напомним, что убийство произошло 21 июля возле одного из баров города. Между местными жителями произошла драка, в результате которой один мужчина нанес удар ножом в область шеи оппоненту. В полиции уточнили, что преступление совершено из хулиганских побуждений. Статья, по которой ведется следствие, п. 7 ч. 2. ст. 115 (Умышленное убийство из хулиганских побуждений) УК, предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

СМИ сообщали, что погибший – журналист Юрий Булат, однако в полиции отмечали, что данных по поводу того, был ли убитый сотрудником средств массовой информации, у них нет. По данным социальных сетей, напавшие на Булата занимались сбытом наркотиков.

Ранее сообщалось, что столичные полицейские задержали подозреваемого в жестоком убийстве 52-летней женщины, которое произошло в Святошинском районе. 

Также в Харькове копы задержали мужчину, подозреваемого в убийстве


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег суд, убийство, славутич

Вы сейчас просматриваете новость " Убийство парня в Славутиче: подозреваемый может выйти под залог". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

СМИ назвали имя погибшего под Киевом журналиста

22 июля, 14:14

По данным СМИ, на журналиста напали три человека

Убийство в Славутиче: появились подробности от полиции и видео (18+)

22 июля, 11:36

На данный момент все подозреваемые задержаны

Дело об отравлении в детском лагере "Cлавутич": как продвигается следствие

7 июля, 03:49

Уже год Юлия и Ярослав добиваются наказания виновных в смерти их ребенка

Экспертиза подтвердила: девочка из лагеря "Славутич" умерла в результате отравления

13 сентября 2018, 22:41

Председатель ОГА отказался озвучить другие детали

6 привычек, которые программируют на бедность

Ученые вычислили 10 самых красивых женщин мира

Как узнать характер человека по кулаку: простой тест

5 опасных продуктов, которые нельзя покупать на рынках

Лилия Ребрик стала жертвой мошенников

Что творит чашка кофе: поразительные секреты психологии

40 ложек сахара в день: что произойдет с организмом?

Девушка триумфатора мемориала Лобановского радует фанатов

10 миллионов смартфонов были заражены опасным приложением

​Ученые разработали очки от укачивания

15 красавиц российского кино

Горбачев признался по чьему приказу развалил СССР

Без казака, вил и Яроша: кого из давно привычных лиц не будет в новой Верховной Раде

Сегодня, 07:51

Раду ожидает обновление элит и "9-й вал" социальных ожиданий

Гибель Boeing МН-17: как продвигается расследование и меняется ли поведение России

Сегодня, 07:11

РФ не признала вину в падении Boeing, но якобы готова выплатить компенсации негласно

Пенсия и льготы уходят в онлайн: когда заработает новая система господдержки граждан

Вчера, 07:37

Пенсию и льготы можно будет оформить не выходя из дома

Аварийность на дорогах опять повысилась: бороться с ней будут с помощью облав

22 июля, 07:37

Количество ДТП снова начало расти. Винят зиму и халатность

С каждым годом люди становятся «несчастнее»

Привет из детства: в сети появилось архивное школьное фото

Бег и курение: можно ли совмещать?
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь