Убийство парня в Славутиче: подозреваемый может выйти под залог

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде ареста с возможностью залога в 288 150 гривен

Фото: pexels.com

Мужчина, который подозревается в умышленном убийстве парня в Славутиче, по решению суда может выйти под залог. Об этом на своей странице Facebook сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небытов.

"Так, Славутичский суд 23 июля избрал меру пресечения мужчине, который подозревается в умышленном убийстве, – содержание под стражей с возможностью внесения залога в сумме 288 150 гривен. Теперь по решению суда злоумышленник после внесения залога будет иметь возможность свободно передвигаться по городу, влиять на свидетелей. А главное – подвергать опасности других граждан", – говорится в сообщении.

Напомним, что убийство произошло 21 июля возле одного из баров города. Между местными жителями произошла драка, в результате которой один мужчина нанес удар ножом в область шеи оппоненту. В полиции уточнили, что преступление совершено из хулиганских побуждений. Статья, по которой ведется следствие, п. 7 ч. 2. ст. 115 (Умышленное убийство из хулиганских побуждений) УК, предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

СМИ сообщали, что погибший – журналист Юрий Булат, однако в полиции отмечали, что данных по поводу того, был ли убитый сотрудником средств массовой информации, у них нет. По данным социальных сетей, напавшие на Булата занимались сбытом наркотиков.

Ранее сообщалось, что столичные полицейские задержали подозреваемого в жестоком убийстве 52-летней женщины, которое произошло в Святошинском районе.

Также в Харькове копы задержали мужчину, подозреваемого в убийстве.

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