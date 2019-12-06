Убийство пенсионерки в Киеве: появилось видео с показаниями 23-летнего подозреваемого

По словам 23-летнего подозреваемого, он поссорился с бабушкой из-за кресла

Фото: Нацполиция/Киев Оперативный

Столичная полиция сообщила подробности резонансного убийства пенсионерки в Киеве. В частности, сообщалось, что женщина познакомилась с мужчиной в интернете, на первом свидании он привел ее в квартиру в жилом доме на улице Зодчих, начал угрожать и показал тело убитой бабушки в шкафу. Женщина сбежала и сообщила о ЧП в полицию,

Как уточнили в Главном управлении Национальной полиции в столице, прибыв на место происшествия, копы нашли в квартире тело 82-летней хозяйки жилища.

"У погибшей на голове был полиэтиленовый пакет. В ходе оперативно-розыскных мероприятий мы задержали злоумышленника в собственной квартире на улице Якуба Коласа. Предварительно – смерть женщины наступила в результате удушения", – сообщил оперуполномоченный Святошинского управления полиции Игорь Стасюк.

Подозреваемым оказался 23-летний киевлянин, ранее судимый за угон авто.

"Начато уголовное производство по части первой статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении фигуранту подозрения. Ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы. Сейчас с задержанным и женщиной-свидетелем общаются полицейские и проводят все необходимые следственные действия", – резюмировали в полиции.

Кроме того, копы опубликовали видео с места преступления и показания подозреваемого, который рассказывает, что поссорился с бабушкой из-за кресла.

Также в паблике "Киев Оперативный" в Facebook опубликовали фото предполагаемого подозреваемого.

/ Фото: Киев Оперативный

Ранее столичные полицейские задержали двух молодых мужчин, которые подозреваются в похищении и убийстве иностранного бизнесмена. Тело убитого было найдено на территории Киевской области.

Также правоохранители Киевской области раскрыли убийство директора украинской компании немецкого концерна Сaparol 42-летнего Павла Зможного, которое произошло в Крушинке в 2016 году.

Смотрите подробности убийства Зможного в сюжете:

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