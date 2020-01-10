Убийство подростками мужчины в Киеве: фигурантов отправили под домашний арест

Только одного подозреваемого взяли под стражу

Фото: прокуратура Киева

Пятерым молодым людям, которые подозреваются в убийстве мужчины на столичной Троещине, избрали меру пресечения. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Напомним, что на столичной Троещине пять человек 1980-2003 годов рождения начали конфликтовать с мужчиной и избили его. В итоге мужчина умер.

"Сейчас всем членам группы сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) и Деснянским районным судом Киева к четырем членам группы применена мера пресечения в виде домашнего ареста, один – взят под стражу", – говорится в сообщении.

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Фото: прокуратура Киева

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