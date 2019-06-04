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Убийство полицейскими 5-летнего ребенка под Киевом: какой срок грозит копам

4 июня, 09:40

Умышленное убийство наказывается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненным

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Иллюстрация. Фото: Григорий Салай, Сегодня

Полицейским, которые подстрелили пятилетнего ребенка в Переяслав-Хмельницком 31 мая, стреляя по банкам, грозит длительный срок лишения свободы. Об этом на своей странице в Facebook пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

Так, накануне стало известно, что тяжело раненый  полицейскими мальчик умер. После гибели ребенка прокуратура переквалифицировала совершенное преступление по ч.2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).

"Преступление наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы. Нелюди в погонах должны ответить за лишение ребенка жизни", – уточнила Сарган на своей странице. 

Напомним, что по предварительной информации, полицейские 31 мая в Переяслав-Хмельницком развлекались, стреляя в банки. В то время неподалеку гуляли двое мальчиков. Один из правоохранителей попал в голову ребенку. Правоохранители были не при исполнении служебных обязанностей, но в состоянии алкогольного опьянения. Один из них лейтенант, служил в водной полиции, второй — в группе реагирования.

После гибели 5-летнего мальчика руководителей райотдела полиции в Киевской области отстранили от службы. Отдельно ситуацию прокомментировал глава Национальной полиции Украины Сергей Князев. Также гибель ребенка прокомментировали президент Украины Владимир Зеленский и глава Кабмина Владимир Гройсман.


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Тег убийство, наказание, мальчик, переяслав-хмельницкий

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Сегодня

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