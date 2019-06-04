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Убийство полицейскими пятилетнего ребенка под Киевом: арестован второй подозреваемый

4 июня, 12:32

Заседание проходило в Голосеевском райсуде

Фото: Информатор

Голосеевский районный суд избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве пятилетнего ребенка полицейскому Владимиру Петровцу в виде содержания под стражей сроком на два месяца без права внесения залога.

Ранее 4 июня под арест на два месяца без права залога отправили и второго подозревамого в убийстве ребенка – копа Ивана Приходько. 

В ходе заседания прокурор отметил, что Петровец отказался от обследования на состояние алкогольного опьянения. В свою очередь, адвокат подозреваемого заявил, что Петровец, согласно показаниям свидетелей, не стрелял.

Вместе с тем, до сих пор точно не установлено оружие, с которого совершались выстрелы. В доме Петровца возле которого совершались выстрелы, при обыске оружия не нашли. 

Напомним, что по предварительной информации, полицейские Петровец и Приходько 31 мая в Переяслав-Хмельницком развлекались, стреляя по банкам. В то время неподалеку гуляли двое мальчиков. Один из правоохранителей попал в голову ребенку. Полицейские были не при исполнении служебных обязанностей, но в состоянии алкогольного опьянения. Гибель ребенка расследуется по статьям умышленное убийство ребенка, совершенное группой лиц ( п. п. 2, 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины) и грубое нарушение общественного порядка, совершенное с применением огнестрельного оружия, совершенное группой лиц (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины).

После гибели пятилетнего мальчика руководителей райотдела полиции в Киевской области отстранили от службы


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Тег арест, переяслав-хмельницкий, Тлявов

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