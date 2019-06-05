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Убийство полицейскими ребенка: под Киевом прошла акция протеста, есть пострадавшие

5 июня, 11:53

Пострадали двое полицейских

Фото: Facebook
Фото: Facebook.

Двое правоохранителей пострадали на акции протеста у Переяслав-Хмельницкого отдела полиции, где митинговали около 50 человек в связи с гибелью от пули полицейских пятилетнего Кирилла Тлявова. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Киевской области.

"Охрану общественного порядка и админздания обеспечивали бойцы подразделения патрульной службы "ТОР", батальона полиции особого назначения полиции Киевской области. Однако среди граждан, которые пришли на мирную акцию, были агрессивно настроенные молодые люди в балаклавах. Они бросали дымовые шашки, жгли файеры и разрисовывали краской асфальтовое покрытие. В результате таких хулиганских действий двое полицейских получили травмы нижних конечностей", - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 345 ("Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа") Уголовного кодекса Украины. Сейчас сотрудники полиции проводят комплекс необходимых мероприятий по установлению лиц, причастных к данному правонарушению.

Напомним, по предварительной информации, полицейские в пятницу, 31 мая, в Переяслав-Хмельницком развлекались, стреляя по банкам. В то время неподалеку гуляли двое мальчиков. Один из копов попал в голову ребенку. 4 июня Голосеевский районный суд под арест на два месяца без права залога отправил двух подозреваемых в убийстве ребенка – полицейских Ивана Приходько и Владимира Петровца.

Гибель ребенка расследуется по статьям умышленное убийство ребенка, совершенное группой лиц ( п. п. 2, 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины) и грубое нарушение общественного порядка, совершенное с применением огнестрельного оружия, совершенное группой лиц (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины).

После гибели пятилетнего мальчика руководителей райотдела полиции в Киевской области отстранили от службы


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Тег убийство, переяслав-хмельницкий, Тлявов

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