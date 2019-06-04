Убийство полицейскими ребенка под Киевом: реакция общества и власти

Смерть ребенка поразила всех и потянула за собой ряд кадровых изменений

Беспрецедентная реакция общества и власти – пьяная выходка копов возмутила всю страну. Двух полицейских, которые смертельно ранили 5-летнего Кирилла в Переяславе-Хмельницком взяли под арест без права внесения залога. Сами подозреваемые проходить тест на алкоголь и сдавать следы пороха отказались. Смерть ребенка поразила всех и потянула за собой ряд кадровых изменений.

На скамье подсудимых 31-летний лейтенант полиции Иван Приходько. Он прячет лицо и молчит. Его и 42-летнего старшего сержанта Владимира Петровца подозревают в убийстве 5-летнего Кирилла. Оба вины не признают.

Уголовное производство начали по статье умышленное убийство малолетнего ребенка из хулиганских побуждений. Подозреваемым грозит пожизненное заключение. На время следствия прокуратура требует обоих взять под стражу без права внесения залога.

"Совершили выстрелы по малолетнему Тлявову Кириллу. Свидетели указывают на то, что они были в состоянии алкогольного опьянения, хотя доказательств профессиональных этого пока нет", – говорит прокурор отдела прокуратуры Киевской области Владислав Волян.

Впрочем, предоставлять биологические вещества на анализ подозреваемые отказываются. А адвокаты, опираясь на отсутствие доказательств, требуют смягчить меру пресечения на домашний арест.

"Нет ни одного доказательства в материалах ходатайства, кто видел, что Владимир Сергеевич совершал хоть один выстрел", – заверяет адвокат Владимира Петровца Андрей Казацкий.

Оружие, из которого убили ребенка, по данным следствия, не изъяли. Только нашли пули. Где оружие – следствие не комментирует. Вердикт суда – взять обоих подозреваемых под стражу на 60 суток без права внесения залога.

Родственников Кирилла на заседании не было. Они дома. Готовятся к похоронам. Мать и бабушка с заплаканными глазами. Обе в черных платках. Немногословные. Тело мальчика до сих пор не привезли из Киева.

"Мы не знаем, мы сегодня дитятко заберем. Мы сами честно не знаем!", – говорит бабушка Кирилла Александра Тлявова.

Рядом с родными – представительница полиции. Приехала забрать их в Киев.

Пятилетний Кирилл получил ранение в голову, когда играл возле двора. Пуля вылетела из кустов, где пьяные мужчины, среди которых были двое полицейских, стреляли по банках.

Местные говорят, такие развлечения они устраивали здесь не впервые. На детский крик выбежала соседка Анна. Вспоминает: мальчик лежал с пробитой головой. Вместе с ним был старший брат. Он и стал свидетелем трагедии.

"Я тут выбегаю, слышу он кричит: я тебя люблю, не умирай", - вспоминает соседка Анна Даниленко.

Медики трое суток боролись за жизнь Кирилла. Бесполезно. В понедельник вечером мальчик умер. Из-за смерти ребенка глава полиции Киевской области Дмитрий Ценов подал в отставку.

"Несу ответственность за действия своих подчиненных, поэтому я обратился к председателю Национальной полиции с рапортом об отстранении меня от занимаемой должности, и прошу отправить меня в трудную точку нашего государства, а именно в места проведения ООС", - бывший руководитель Национальной полиции в Киевской области Дмитрий Ценов.

Ранее от исполнения служебных обязанностей отстранили руководителей Переяслав-Хмельницкого подразделения полиции. Наказать виновных сегодня требовали народные депутаты.

"Национальная полиция, в отличие от прежней милиции, ничего не скрывает и не будет скрывать. Потому что нулевая толерантность к подозреваемым в погонах, полная открытость и отсутствие круговой поруки", - заявил народный депутат, председатель фракции партии "Народный фронт" Максим Бурбак.

Виновные в смерти пятилетнего Кирилла понесут жестокое наказание.

В Киеве, куда сегодня увезли родственников погибшего мальчика, с его родными встретились министр внутренних дел Арсен Аваков и председатель Национальной полиции Сергей Князев. Они выразили свои соболезнования семье Тлявових и согласились по просьбе семьи оказать психологическую помощь старшему брату, на глазах которого ранили Кирилла. Министр пообещал следить за ходом расследования. А Нацполиция предоставит всю необходимую помощь и возьмет на себя расходы по погребению.

Сегодня сразу в нескольких городах Украины прошли акции, участники которых выразили соболезнования семье мальчика, который получил смертельное ранение в Переяслов-Хмельницком. Люди требуют, чтобы виновные в смерти Кирилла получили наказания, которое заслуживают. Об этом пишут на плакатах и выходят из лампадками, игрушками и фотографиями малыша.

Как сообщалось, 3 июня вечером в больнице умер мальчик, которого подстрелили полицейские в Переяслав-Хмельницком. За жизнь тяжелораненого ребенка боролись несколько суток. Днем медики констатировали состояние ребенка как крайне тяжелое: мальчик был в критическом состоянии, на аппарате искусственного дыхания.

Напомним, по предварительной информации, полицейские в пятницу, 31 мая, в Переяслав-Хмельницком развлекались, стреляя по банкам. В то время неподалеку гуляли двое мальчиков. Один из копов попал в голову ребенку. 4 июня Голосеевский районный суд под арест на два месяца без права залога отправил двух подозреваемых в убийстве ребенка – полицейских Ивана Приходько и Владимира Петровца.

Гибель ребенка расследуется по статьям умышленное убийство ребенка, совершенное группой лиц ( п. п. 2, 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины) и грубое нарушение общественного порядка, совершенное с применением огнестрельного оружия, совершенное группой лиц (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины).

После гибели пятилетнего мальчика руководителей райотдела полиции в Киевской области отстранили от службы.

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