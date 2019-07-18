Убийство полицейскими ребенка в Переяславе: арестован третий подозреваемый

Шестнадцатилетнему подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток

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Суд арестовал третьего подозреваемого по делу об убийстве пятилетнего Кирилла Тлявова в Переяславе-Хмельницком. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

"Сегодня, 18 июля, суд рассмотрел ходатайство прокуратуры области об избрании подозреваемому, которому вчера, 17 июля, прокуратурой сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство, совершенное группой лиц, с применением огнестрельного оружия), меры пресечения в виде содержания под стражей. Суд удовлетворил ходатайство прокурора и оставил его под стражей сроком на 60 суток", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что третьим подозреваемым в резонансном деле об убийстве ребенка оказался 16-летний парень. При этом в прокуратуре отмечали, что будут ходатайствовать о мере пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Напомним, полицейские 31 мая в Переяславе-Хмельницком развлекались, стреляя по банкам. В то время неподалеку гуляли двое мальчиков. Один из копов попал в голову ребенку – Кириллу Тлявову, позднее мальчик умер. 4 июня Голосеевский районный суд отправил под арест на два месяца без права залога двух подозреваемых в убийстве ребенка – полицейских Ивана Приходько и Владимира Петровца.

Гибель ребенка расследуется по статьям умышленное убийство ребенка, совершенное группой лиц ( п. п. 2, 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины) и грубое нарушение общественного порядка, совершенное с применением огнестрельного оружия, совершенное группой лиц (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины).

После гибели пятилетнего мальчика руководителей райотдела полиции в Киевской области отстранили от службы.

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