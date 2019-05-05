Убийство полицейского под Киевом: какие версии рассматривает следствие

Во время стрельбы, кроме правоохранителя, никто не пострадал

Фото: kiev.informator.

Убийство заместителя начальника Барышевского отделения полиции правоохранители связывают с его служебной деятельностью. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов рассказал пресс-секретарь полиции Киевской области Николай Жукович.

"Мы связываем это с его профессиональной деятельностью. То, что он действующий работник полиции, заместитель руководителя Барышевского отдела полиции. И его служебная деятельность может быть связана с этим трагическим случаем", – ответил Жукович на вопрос, какие версии сейчас рассматривает следствие относительно мотивов убийства.

Кроме того, он отметил, что во время нападения других пострадавших нет.











Напомним, стрельба произошла сегодня ночью на улице Киевский шлях, 46а в Барышевке. Ранее мы писали о том, что жертвой стрельбы у кафе стал заместитель начальника местного отделения полиции. Правоохранители разыскивают убийцу - в Киеве и области введена специальная операция "Сирена". Как выяснилось, полицейский на момент покушения находился вне службы в одном из кафе города. Мужчине выстрелили в шею, когда он вышел на террасу.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Убийство полицейского под Киевом: какие версии рассматривает следствие". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"