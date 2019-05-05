Выстрелили в шею: появились подробности убийства полицейского под Киевом

В Киеве и области введена операция "Сирена"

Фото: ГУНП в Киевской области.

Жертвой стрельбы у кафе в Барышевке стал заместитель начальника местного отделения полиции. Правоохранители разыскивают убийцу, сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.

На данный момент в Киеве и области введена специальная операция "Сирена". Как выяснилось, полицейский на момент покушения находился вне службы в одном из кафе города. Мужчине выстрелили в шею, когда он вышел на террасу.

"По факту умышленного убийства полицейского открыто уголовное производство по ст. 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины", – рассказали в полиции и отметили, что убийце грозит от девяти до пятнадцати лет за решеткой или пожизненное лишение свободы.











Напомним, стрельба произошла сегодня ночью на улице Киевский шлях, 46а в Барышевке. Возле самого места происшествия, которое расположено в сотне метров от городского отделения полиции, полицейские останавливали и досматривали все проезжающие машины.

Напомним, что возле метро "Левобережная" в Киеве мужчина открыл стрельбу из-за шума под окнами своей квартиры. Возмущенный киевлянин решил проучить компанию, которая не реагировала на его замечания.

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