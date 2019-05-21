Убийство полицейского в Киеве: подозреваемому грозит пожизненный срок

В полиции рассказали подробности расследования резонансного преступления

Столичные следователи завершили расследование убийство подполковника полиции и направили дело в суд. Напомним, преступление произошло в июле 2018-го, тогда убитого правоохранителя нашли в салоне его авто. Уже на следующий день полицейские задержали подозреваемого в убийстве – 49-летнего жителя Киевской области.















Полицейские установили, что мужчина убил потерпевшего, чтобы завладеть его имуществом. Кроме того, подозреваемый уже 11 раз был осужден за совершение умышленных преступлений.

"Имея криминальный опыт и некоторое понимание хода следственных действий, злоумышленник пытался запутать полицейских. Чтобы избежать ответственности, подозреваемый попытался уничтожить доказательства: сразу после совершения убийства он разобрал орудие преступления – пистолет – и закопал его части в разных местах прилегающей лесной зоны в пригороде Киева", – рассказали в полиции.

Когда правоохранители вышли на след, злоумышленник предоставил пистолет, который не имел никакого отношения к преступлению. Однако полиции удалось найти настоящие орудие преступления и другие доказательства.

Сейчас фигуранту инкриминируют совершение уголовных преступлений предусмотренных ч.2 ст.115 ("Умышленное убийство из корыстных побуждений"), ч.1 ст. 263 ("Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами"), ч.1 ст.309 ("Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта"), ч.4 ст . 187 ("Разбой") Уголовного кодекса Украины. Задержанному грозит пожизненное заключение.

Напомним, 17 мая Малиновский райсуд Одессыпризнал Василия Чемериза виновным в убийстве сотрудницы одесского СИЗО Алены Порошенко и приговорил его к пожизненному заключению.

Адвокат Чемериза просил для своего подзащитного минимального срока наказания — 10 лет лишения свободы. Он мотивировал это тем, что убийство Чемериз совершил "из-за давления на него". Сторона обвинения запросила пожизненное. Сам обвиняемый отказался от участия в дебатах, но передал ходатайство, в котором выразил недоверие суду, следователям и прокуратуре, а также сообщил, что суд присяжных считает незаконным.

Кроме того, в апреле задержали трех подозреваемых в убийстве ювелира Сергея Киселева.

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