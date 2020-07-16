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Убийство полковника СБУ в Киеве: прокуратура сообщила, как идет следствие

16 июля, 13:58

Александр Марущак Александр Марущак

В прокуратуре подтвердили задержание 23-летнего и 30-летнего подозреваемых

В столичной прокуратуре подтвердили информацию о задержании подозреваемых в причастности к убийству полковника Службы безопасности Украины Романа Закладного, тело которого нашли вчера ночью в районе улицы Иорданской в Оболонском районе.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что один из подозреваемых – 23-летний Александр Мамчук, который уже привлекался к ответственности. В прокуратуре уточнили, что второму задержанному 30 лет, и он также попадал в поле зрения правоохранителей.

"Двое мужчин, которым 23 года и 30 лет, задержаны в Оболонском районе. Они подозреваются в совершении преступления. Продолжаются следственные действия", – рассказали сайту "Сегодня" в прокуратуре Киева.

У задержанных нашли личные вещи и документы погибшего сотрудника СБУ, в частности, его банковскую карту.

Правоохранители дополнительно осматривают территорию, где было обнаружено тело Закладного, изучают записи с камер видеонаблюдения и опрашивают возможных свидетелей. Вероятно, к вечеру задержанным мужчинам будет объявлено подозрение.

Напомним, в марте прошлого года у церкви на улице Багговутовской нашли убитым сотрудника Администрации президента.

Также новости "Сегодня" писали, что на столичной Троещине нашли мертвым директора кинотеатра.

Кроме того, смотрите в сюжете о тройном убийстве в Фастове:

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Киев СБУ убийство задержание

Источник: Сегодня

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