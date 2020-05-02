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Убийство пятилетнего Кирилла Тлявова: двоих подозреваемых выпустили из СИЗО

2 мая, 17:33

Татьяна Очеретяна

За злоумышленников внесли залог

Двух подозреваемых в громком убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяславе выпустили из СИЗО под залог. Об этом сообщила бабушка убитого мальчика Александра Тлявова и адвокат одного из обвиняемых Виктор Чевгуз, пишет hromadske.

Отмечается, что на свободу вышли бывший полицейский Владимир Петровец и гражданский Дмитрий Кривошей.

"Да, их выпустили", — подтвердила Александра Тлявова.

"Когда им уменьшили сумму залога, они вскоре внесли ее и вышли", — отметил Чевгуз.

Известно, что ранее сумма залога составляла 273 тыс. грн, но пока не известно, до какой суммы ее уменьшили.

Теперь под стражей остался один подозреваемый — бывший полицейский Иван Приходько. Еще один подозреваемый, несовершеннолетний сын Петровца, находится под личным обязательством.

Как сообщалось, 31 мая в Переяслав-Хмельницком патрульные полицейские Иван Приходько и Владимир Петровец, будучи навеселе, устроили стрельбу из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам, расположенным в месте, где могли находиться люди. Ранее сообщалось, что они попали в ребенка Кирилла Тлявова, находившегося на детской площадке возле дома. Тлявова госпитализировали. 3 июня мальчик умер в столичной больнице.

После гибели пятилетнего Кирилла руководителей райотдела полиции в Киевской области отстранили от службы.

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