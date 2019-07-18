Убийство пятилетнего Кирилла Тлявова: предъявлено подозрение четвертому фигуранту дела

Им стал еще один 16-летний подросток

Похороны Кирилла Тлявова. Фото: ukrinform.ru.

Прокуратура Киевской области сообщила о подозрении 16-летнему несовершеннолетнему, одному из четырех фигурантов дела об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова.

"Установлено, что на месте преступления во время хулиганской стрельбы находились четыре человека. Из них – двое полицейских, которым ранее сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, и двое гражданских лиц, в том числе, несовершеннолетний", - говорится в сообщении прокуратуры.

Следствие выяснило, что все они находились на территории домовладения одного из подозреваемых, где стреляли из огнестрельного оружия по мишеням в местности, где находился потерпевший 5-летний мальчик. В результате одного из выстрелов кого-то из этих лиц ребенок получил смертельное ранение.

По уголовному производству троим лицам уже сообщено о подозрении в совершении преступления.

Как сообщалось, сегодня прокуратура согласовала еще одно сообщение о подозрении 16-летнему несовершеннолетнему, который также находился на месте совершения преступления с другими подозреваемыми и производил выстрелы.

Прокуратура будет ходатайствовать в суде об избрании ему меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Досудебное расследование продолжается.

31 мая в Переяслав-Хмельницком патрульные полицейские Иван Приходько и Владимир Петровец будучи навеселе устроили стрельбу из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам, расположенным в месте, где могли находиться люди. Ранее сообщалось, что они попали в ребенка Кирилла Тлявова, находившегося на детской площадке возле дома. Тлявова госпитализировали. 3 июня мальчик умер в столичной больнице. На данный момент следствие не знает, кто совершил роковой выстрел.

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