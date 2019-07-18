Убийство пятилетнего Кирилла Тлявова: предъявлено подозрение четвертому фигуранту дела
Им стал еще один 16-летний подросток
Прокуратура Киевской области сообщила о подозрении 16-летнему несовершеннолетнему, одному из четырех фигурантов дела об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова.
"Установлено, что на месте преступления во время хулиганской стрельбы находились четыре человека. Из них – двое полицейских, которым ранее сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, и двое гражданских лиц, в том числе, несовершеннолетний", - говорится в сообщении прокуратуры.
Следствие выяснило, что все они находились на территории домовладения одного из подозреваемых, где стреляли из огнестрельного оружия по мишеням в местности, где находился потерпевший 5-летний мальчик. В результате одного из выстрелов кого-то из этих лиц ребенок получил смертельное ранение.
По уголовному производству троим лицам уже сообщено о подозрении в совершении преступления.
Как сообщалось, сегодня прокуратура согласовала еще одно сообщение о подозрении 16-летнему несовершеннолетнему, который также находился на месте совершения преступления с другими подозреваемыми и производил выстрелы.
Прокуратура будет ходатайствовать в суде об избрании ему меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
Досудебное расследование продолжается.
31 мая в Переяслав-Хмельницком патрульные полицейские Иван Приходько и Владимир Петровец будучи навеселе устроили стрельбу из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам, расположенным в месте, где могли находиться люди. Ранее сообщалось, что они попали в ребенка Кирилла Тлявова, находившегося на детской площадке возле дома. Тлявова госпитализировали. 3 июня мальчик умер в столичной больнице. На данный момент следствие не знает, кто совершил роковой выстрел.
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