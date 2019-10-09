Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,71
27,14

Убийство пятилетнего мальчика под Киевом: в ГБР сообщили новые подробности в деле копов

9 октября, 14:23

Оружие, из которого был ранен ребенок, до сих пор не найдено

Фото: facebook.com

Фото: facebook.com

Расследование убийства пятилетнего Кирилла Тлявова в Переяславе-Хмельницком находится на завершающей стадии, однако оружие, из которого был совершен выстрел в ребенка, не установлено и его до сих пор так и не нашли. Об этом сообщил в среду, 9 октября, глава Государственного бюро расследований Роман Труба.

"Мы ждем результаты последних экспертиз. События этого дня воспроизведены и установлены следователями ГБР поминутно", – сказал Труба в ходе брифинга.

Он уточнил, что в ходе досудебного расследования были проведены более 30 обысков и другие следственные действия. При этом, по его словам, факт того, что оружие так и не установлено, не повлияет на квалификацию преступления. Труба выразил надежду, что оружие еще найдут.

Реклама

Завершить резонансное уголовное производство планируют в ноябре этого года, после чего для всех участников ЧП будет определена окончательная квалификация.

Напомним, 31 мая в Переяславе-Хмельницком патрульные полицейские Иван Приходько и Владимир Петровец, подвыпив, устроили стрельбу из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам, расположенным в месте, где могли находиться люди. В результате стрельбы был ранен 5-летний Кирилл Тлявов, который находился на детской площадке возле дома. Ребенка госпитализировали. 3 июня мальчик скончался в столичной больнице.

Приходько и Петровцу объявили о подозрении.

Позже ГБР объявило о подозрении третьему лицу. По данным следствия, этот человек находился вместе с уже задержанными двумя правоохранителями и также стрелял из оружия. Оружие, из которого был убит ребенок, не найдено.

Также прокуратура сообщила о подозрении 16-летнему несовершеннолетнему, который стал еще одним фигурантом дела об убийстве мальчика.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

убийство расследование ГБР Тлявов

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Киеве девять патрульных машин гнались за BMW X5, устроившим ДТП
В Киеве девять патрульных машин гнались за BMW X5, устроившим ДТППроисшествия
Киевлян возмутило видео с парнем, закурившим в вагоне метро
Киевлян возмутило видео с парнем, закурившим в вагоне метроПроисшествия
ЧП в центре Киева с парнем на крыше: в полиции сообщили детали спецоперации
ЧП в центре Киева с парнем на крыше: в полиции сообщили детали спецоперацииПроисшествия
Трое подростков устроили масштабное ДТП на проспекте Правды в Киеве: видео
Трое подростков устроили масштабное ДТП на проспекте Правды в Киеве: видеоПроисшествия
В центре Киева произошло лобовое ДТП: появились фото и видео
В центре Киева произошло лобовое ДТП: появились фото и видеоПроисшествия
На Майдане мужчина грозится прыгнуть с крыши дома: онлайн-трансляция
На Майдане мужчина грозится прыгнуть с крыши дома: онлайн-трансляцияПроисшествия

Новости партнеров

Loading...