Оружие, из которого был ранен ребенок, до сих пор не найдено

Фото: facebook.com

Расследование убийства пятилетнего Кирилла Тлявова в Переяславе-Хмельницком находится на завершающей стадии, однако оружие, из которого был совершен выстрел в ребенка, не установлено и его до сих пор так и не нашли. Об этом сообщил в среду, 9 октября, глава Государственного бюро расследований Роман Труба.

"Мы ждем результаты последних экспертиз. События этого дня воспроизведены и установлены следователями ГБР поминутно", – сказал Труба в ходе брифинга.

Он уточнил, что в ходе досудебного расследования были проведены более 30 обысков и другие следственные действия. При этом, по его словам, факт того, что оружие так и не установлено, не повлияет на квалификацию преступления. Труба выразил надежду, что оружие еще найдут.

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Завершить резонансное уголовное производство планируют в ноябре этого года, после чего для всех участников ЧП будет определена окончательная квалификация.

Напомним, 31 мая в Переяславе-Хмельницком патрульные полицейские Иван Приходько и Владимир Петровец, подвыпив, устроили стрельбу из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам, расположенным в месте, где могли находиться люди. В результате стрельбы был ранен 5-летний Кирилл Тлявов, который находился на детской площадке возле дома. Ребенка госпитализировали. 3 июня мальчик скончался в столичной больнице.

Приходько и Петровцу объявили о подозрении.

Позже ГБР объявило о подозрении третьему лицу. По данным следствия, этот человек находился вместе с уже задержанными двумя правоохранителями и также стрелял из оружия. Оружие, из которого был убит ребенок, не найдено.

Также прокуратура сообщила о подозрении 16-летнему несовершеннолетнему, который стал еще одним фигурантом дела об убийстве мальчика.

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