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Убийство пятилетнего мальчика в Переяславе: в деле появился еще один подозреваемый

17 июля, 12:29

В суд подано ходатайство об аресте подозреваемого

Фото: uaportal.com
Фото: uaportal.com.

В ходе досудебного расследования резонансного убийства правоохранителями пятилетнего Кирилла Тлявова в Переяславе-Хмельницком объявлено о подозрении третьему лицу. Об этом сообщал глава Государственного бюро расследований Роман Труба.

Он уточнил, что на данный момент в суд подано ходатайство об избрании меры пресечения третьему подозреваемому в виде содержания под стражей.

Имя еще одного фигуранта дела не раскрывается.

Напомним, полицейские в пятницу, 31 мая, в Переяславе-Хмельницком развлекались, стреляя по банкам. В то время неподалеку гуляли двое мальчиков. Один из копов попал в голову ребенку – Кириллу Тлявову, позднее мальчик умер. 4 июня Голосеевский районный суд отправил под арест на два месяца без права залога двух подозреваемых в убийстве ребенка – полицейских Ивана Приходько и Владимира Петровца.

Гибель ребенка расследуется по статьям умышленное убийство ребенка, совершенное группой лиц ( п. п. 2, 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины) и грубое нарушение общественного порядка, совершенное с применением огнестрельного оружия, совершенное группой лиц (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины).

После гибели пятилетнего мальчика руководителей райотдела полиции в Киевской области отстранили от службы


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Тег подозреваемые, убийство, переяслав-хмельницкий, Тлявов

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Источник:

УНИАН

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