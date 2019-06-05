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Убийство мальчика в Переяславе-Хмельницком: на подозреваемого жаловались соседи

5 июня, 16:22

В главке заявляют, что сменили все руководство городской полиции еще в конце мая

На одного из полицейских, которого подозревают в убийстве пятилетнего Кирилла Тлявова в Переяславе-Хмельницком, неоднократно жаловались местные жители, сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.

"Служебным расследованием в Переяславе-Хмельницком установлено, что один из задержанных полицейских системно нарушал общественные нормы поведения. Местные жители имели к нему много претензий человеческого характера. Но реакции со стороны руководителей подразделения не было", – заявил он 5 июня во время внепланового совещания с руководителями структурных и территориальных подразделений полиции.

По его словам, весь личный состав руководителей блока превенции Киевской области – от заместителя начальника полиции области до начальника отдела и отделения в Переяслав-Хмельницком подразделении, заменили еще 22 мая на совещании в областном главке.

Сергей Князев добавил, что на все руководящие должности были назначены молодые работники, которые показали положительные результаты в работе.

Также глава Нацполиции поручил провести проверку всех заявлений и жалоб граждан о ненадлежащем поведении полицейских вне службы.

Детальнее выступление главы Нацполиции на заседании комитета смотрите на видео ниже.


Напомним, по предварительной информации, полицейские в пятницу, 31 мая, в Переяслав-Хмельницком развлекались, стреляя по банкам. В то время неподалеку гуляли двое мальчиков. Один из копов попал в голову ребенку. 4 июня Голосеевский районный суд под арест на два месяца без права залога отправил двух подозреваемых в убийстве ребенка – полицейских Ивана Приходько и Владимира Петровца.

Гибель ребенка расследуется по статьям умышленное убийство ребенка, совершенное группой лиц ( п. п. 2, 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины) и грубое нарушение общественного порядка, совершенное с применением огнестрельного оружия, совершенное группой лиц (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины).

После гибели пятилетнего мальчика руководителей райотдела полиции в Киевской области отстранили от службы


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Тег убийство, полиция, киевская область, Сергей Князев , переяслав-хмельницкий

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