Убийство ребенка полицейскими в Киевской области: дело раскрыто

ГБР официально завершило следствие по делу об убийстве пятилетнего Кирилла Тлявова в Переяславе

Кирил Тлявов. Фото: ТСН

Следствие по делу резонансного убийства пятилетнего Кирилла Тлявова в Переяславе Киевской области официально завершено.

Об этом в своем Telegram-канале 6 декабря сообщил директор Государственного бюро расследований Роман Труба.

"Сторона обвинения признала доказательства, собранные в ходе досудебного расследования, достаточными для составления обвинительных актов по четырем подозреваемых – всех, кто был участником того трагического события", – пишет Труба.

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По его словам, в дальнейшем подозреваемых и их адвокатов ознакомят с материалами производства,а также направят в суд обвинительные акты, после чего им будет избрана мера наказания.

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"Верю, оно будет справедливым", – отметил Труба, выразив благодарность следователям за профессионализм.

Напомним, 31 мая в Переяславе-Хмельницком патрульные полицейские Иван Приходько и Владимир Петровец, подвыпив, устроили стрельбу из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам, расположенным в месте, где могли находиться люди. В результате стрельбы был ранен 5-летний Кирилл Тлявов, который находился на детской площадке возле дома. Ребенка госпитализировали. 3 июня мальчик скончался в столичной больнице.

Позже непосредственным убийцей ребенка назвали Ивана Приходько. Ему уже объявили подозрение в убийстве по неосторожности.

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