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Убийство ребенка полицейскими в Переяславе: суд решил, оставлять ли подозреваемых под стражей

1 января, 17:06

Ранее двое судей взяли отвод

Кирилл Тлявов. Фото: Татьяна Тлявова/Facebook

Кирилл Тлявов. Фото: Татьяна Тлявова/Facebook

Суд рассмотрел продление меры пресечения подозреваемым в убийстве 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова в Переяславе Киевской области. Об этом сообщил защитник Ивана Приходько Виктор Чевгуз, пишет Громадське.

Известно, что сделать это удалось чуть ли не в последний момент: двое судей ранее взяли отвод, а срок содержания под стражей подозреваемых истекал 31 декабря.

В результате решением Переяславского районного суда трем подозреваемым продлили меру пресечения. Без альтернативы его оставили полицейскому Ивану Приходько, второй подозреваемый – полицейский Владимир Петровец, а также гражданское лицо – Дмитрий Кривошея могут выйти под залог в размере более 280 тысяч гривен.

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Еще одному подозреваемому – несовершеннолетнему сыну Владимира Петровца – суд смягчил меру пресечения с ночного домашнего ареста на личное обязательство.

Напомним, 31 мая в Переяславе полицейские Иван Приходько и Владимир Петровец устроили стрельбу из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам, расположенным в месте, где могли находиться люди. В результате стрельбы был ранен 5-летний Кирилл Тлявов, который находился на детской площадке возле дома. Ребенка госпитализировали. 3 июня мальчик скончался в столичной больнице.

Позже непосредственным убийцей ребенка назвали Ивана Приходько. Ему уже объявили подозрение в убийстве по неосторожности.

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