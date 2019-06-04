Убийство ребенка: с полицейскими были еще двое – взрослый и подросток

По словам свидетелей, стреляли с крыльца дома подозреваемого полицейского

Фото: facebook.com.

На момент трагедии в Переяславе-Хмельницком, когда от выстрела из огнестрельного оружия погиб 5-летний мальчик, во дворе усадьбы рядом с подозреваемыми патрульными находились другие лица. Об этом "Украинской правде" сообщили адвокаты подозреваемых и семьи пострадавших.

"Из материалов ходатайства известно, что с полицейскими были другие неустановленные досудебным расследованием лица", – сказал защитник подозреваемого Ивана Приходько Андрей Чичиркин.

Он уточнил, что всего на дворе, где стреляли, было четыре человека.

"Речь идет не об одном, не о двух и даже не о трех людях. Это по меньшей мере четверо (лиц, находящихся в одном дворе в момент, когда произошла трагедия – ред.)", – сказал Чичиркин.

"Сейчас акцентировано внимание почему-то только на работниках полиции, при этом еще два человека, которых надо искать и так далее", – добавил он.

О том, что на территории с патрульными были другие лица рассказал и адвокат семьи пострадавших Александр Щербина.

"Это подтверждается. Материалами следствия и показаниями свидетелей. Речь о 4 человеках. Возможно, там были еще какие-то показания. Но пока – четыре человека. Имена установлены. Двое (полицейские – ред.) задержаны, один (из остальных – ред.) - несовершеннолетний, это сын одного из фигурантов, которым предъявили подозрение, еще один проходит в качестве свидетеля", – сказал Щербина.

Он не смог уточнить, чей сын был с патрульными и во дворе которого из полицейских стреляли, отметив, что не помнит, а материалы ходатайства не под рукой, но добавил, что эта информация следствию известна.

Он также добавил, что, по словам свидетелей, стреляли с крыльца дома подозреваемого полицейского, но из какого именно оружия, неизвестно, потому что оружие исчезло.

"Об оружии комментировать не можем, потому что еще не проведен ряд экспериментов. Это оружие сейчас где-то скрыто. Это сейчас устанавливает Государственное бюро расследований, которое выехало туда, в том числе и для проведения эксперимента с привлечением полиции. Он уже проводится, по той информации, что у меня есть. Подозреваемых могут привлекать к этим действиям, но они пока находятся в СИЗО", – сказал Щербина.

По его словам, у одного из фигурантов дела на территории его усадьбы были изъяты патроны и гильзы.

Адвокат подозреваемого Владимира Петровца Андрей Казацкий уточнил, что были изъяты гильзы, похожие на гильзы от пистолета "Флобера".

"Я знаю, какие гильзы и какие патроны были изъяты при проведении обысков. Патроны системы Флобера изъяты не были. Гильзы (которые были изъяты – ред.) похожи (на гильзы от Флобера – ред.), но немного другой калибр, немножко крупнее", – сказал Казацкий.

О других изъятых вещах он говорить отказался, сославшись на тайну досудебного расследования.

Адвокат Чичиркин отметил, что в тексте ходатайства фигурируют "гильзы, патроны .22 LR (long rifle -"длинный винтовочный"- ред.) с маркировкой 5,6 мм калибр".

"Они могут использоваться в различных видах оружия, в том числе и короткоствольном", – пояснил адвокат.

Защитник семьи пострадавших, предположил, что подозреваемые могли быть друзьями, он также отметил, что по словам свидетелей, они употребляли алкоголь.

"Из показаний свидетеля – употребляли алкогольные напитки. Это согласуется тем, что они отказались проходить освидетельствование, а также на мазки с рук относительно пороха", – сказал Щербина.

Он добавил, что его решение суда об аресте подозреваемых удовлетворяет, обжаловать его не будут.

Напомним, Аваков и Князев встретились с родными мальчика, погибшего от полицейской пули. В семью Тлявовых направят специалистов-психологов, со стороны Нацполиции будет оказана вся необходимая помощь для расследования трагедии.

Гибель ребенка расследуется по статьям умышленное убийство, совершенное группой лиц ( п. п. 2, 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины) и грубое нарушение общественного порядка, совершенное с применением огнестрельного оружия, совершенное группой лиц (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины).

После гибели пятилетнего мальчика руководителей райотдела полиции в Киевской области отстранили от службы.

4 июня Голосеевский районный суд арестовал на два месяца без права залога двух подозреваемых в убийстве ребенка – полицейских Ивана Приходько и Владимира Петровца.

Как сообщалось, в больнице умер мальчик, которого подстрелили полицейские в Переяслав-Хмельницком. За жизнь тяжелораненого ребенка боролись несколько суток.

Ранее днем медики констатировали состояние ребенка как крайне тяжелое: мальчик был в критическом состоянии, на аппарате искусственного дыхания. Хирурги во время операций достали обломки черепа из мозга. Пулю доставать не планировали, так как она засела очень глубоко. На выходных мальчик был доставлен в Киев для дальнейшего лечения в высокоспециализированном нейрохирургическом центре.

Правоохранители подозреваемых в совершении преступления задержали. Ими являются двое полицейских, сообщил глава нацполиции Сергей Князев. Отметил – правоохранители были не при исполнении служебных обязанностей, но в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, по предварительной информации, полицейские в пятницу в Переяславе-Хмельницком развлекались, стреляя в банки. В то время неподалеку гуляли двое мальчиков. Один из правоохранителей попал в голову ребенку.

Кроме того, сообщалось, что в Днепропетровской области полицейские задержали мужчину, который из винтовки выстрелил в голову школьнику.

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