Убийство ребенка в центре Киева: Аваков прокомментировал задержание подозреваемых

Сколько всего было задержано человек, пока что не сообщается

Арсен Аваков / Фото: mvs.gov.ua

Министр внутренних дел Арсен Аваков подтвердил задержание подозреваемых в убийстве ребенка в центре Киева, когда был открыт огонь по машине депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева, уточнив, что задержан стрелок и его сообщники.

"Полиция задержала стрелка и его сообщников, обоснованно подозреваемых по вчерашнему убийству трехлетнего мальчика. Идут след. действия. Подробности в спецбрифинге", – написал Аваков в своем микроблоге Twitter.

При этом, сколько всего было задержано человек, пока что не сообщается.

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Напомним, в центре Киева на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской в воскресенье, 1 декабря, неизвестные открыли огонь по автомобилю Range Rover Соболева. От полученного огнестрельного ранения ребенок, который находился в авто, умер в машине скорой по дороге в больницу.

В Киеве была введена специальная полицейская операция для поиска злоумышленника, который стрелял в автомобиль Range Rover.

Следователи квалифицируют произошедшее как умышленное убийство, уголовное производство начато по ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

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