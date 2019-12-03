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Убийство ребенка в центре Киева: задержанным объявили подозрение

3 декабря, 10:26

Подозреваемым грозит до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение

/ Фото: Пресс-служба МВД

Задержанным по подозрению в убийстве трехлетнего сына депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева объявили подозрение. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Национальной полиции.

"Задержанным объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного пунктами 2, 11, 12 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство малолетнего ребенка, совершенное по заказу по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины", – говорится в сообщении.

Фигурантам грозит до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение.

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Напомним, в центре Киева на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской в воскресенье, 1 декабря, неизвестные открыли огонь по автомобилю Range Rover Соболева. От полученного огнестрельного ранения сын Соболева, который находился в авто, умер в машине скорой по дороге в больницу.

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В итоге утром 2 декабря подозреваемых задержали.

Комбат Украинской добровольческой армии Андрей Гергерт ("Червень") рассказал СМИ, что вероятными киллерами являются Алексей Семенов и Андрей Лаврега. Последний служил на фронте снайпером и имеет государственные награды. С войны он вернулся около семи месяцев назад.

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Киев убийство Вячеслав Соболев

Источник: Сегодня

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