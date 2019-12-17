Убийство ребенка в центре Киева: организатором оказался 25-летний уроженец РФ

Сейчас решается вопрос об объявлении его в международный розыск

/ Фото: Пресс-служба МВД

Столичная прокуратура и следователи установили организатора убийства трехлетнего Саши Соболева, сына депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева. Организатору преступления согласовали уведомление о подозрении. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

"Причастным к организации преступления следствие считает 25-летнего уроженца Российской Федерации, который привлек в качестве исполнителя 20-летнего бывшего бойца АТО, имевшего опыт участия в боевых действиях, в том числе в качестве снайпера, и с которым он познакомился в зоне проведения ООС на территории Донецкой области", – говорится в сообщении.

Во время личной встречи, которая состоялась в одном из ТРЦ в Киеве, молодой мужчина предложил исполнителю совершить убийство депутата за 40 тыс. долларов, на что тот согласился.

По данным прокуратуры, организатор дал стрелку информацию о потерпевшем, образе его жизни, адресе проживания, а также обеспечил огнестрельным оружием, транспортом и профинансировал другие расходы, в том числе аренду гаража для хранения орудия убийства. Свои инструкции по организации преступления он отправлял в Telegram, а сам накануне инцидента выехал за пределы Украины для обеспечения алиби.

В это время, как уточнили в прокуратуре, стрелок привлек в соучастники еще одного молодого человека и выбрал место для совершения убийства – площадку у ресторана в центре Киева, где постоянно появлялся Соболев.

Уроженцу РФ согласовано сообщение о подозрении в организации заказного убийства по ч. 2 ст. 15 п.11,12 ч.2 ст.115 УК Украины. Сейчас решается вопрос об объявлении его в международный розыск. Заказчика пока что не установили.

Напомним, что в заказном убийстве следствие подозревает Алексея Семенова и Андрея Лаврегу. Последний служил на фронте снайпером и имеет государственные награды. С войны он вернулся около семи месяцев назад. Обоих подозреваемых суд отправил по арест.

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