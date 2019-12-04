Убийство ребенка в центре Киева: появились новые детали резонансного дела

В момент выстрела Соболев нагнулся в машине за зарядкой и пуля попала в его сына

/ Фото: Пресс-служба МВД

Стали известны подробности резонансного дела об убийстве в центре Киева трехлетнего сына депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева. Как сообщили сайту "Сегодня" в окружении Соболева, стрелок целился в висок депутату, однако в момент выстрела он как раз нагнулся за зарядкой. В итоге пуля "прошлась" по его затылку и попала в ребенка.

Напомним, по делу об убийстве ребенка утром 2 декабря были задержаны два молодых человека. Им объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного пунктами 2, 11, 12 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство малолетнего ребенка, совершенное по заказу по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам грозит до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение.

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Напомним, в центре Киева на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской в воскресенье, 1 декабря, неизвестные открыли огонь по автомобилю Range Rover Соболева. От полученного огнестрельного ранения сын Соболева, который находился в авто, умер в машине "скорой" по дороге в больницу.

В тренде Стрельба в Киеве: к убийству малыша может быть причастен судья

Комбат Украинской добровольческой армии Андрей Гергерт ("Червень") рассказал СМИ, что вероятными киллерами являются Алексей Семенов и Андрей Лаврега. Последний служил на фронте снайпером и имеет государственные награды. С войны он вернулся около семи месяцев назад.

Все подробности в спецтеме Стрельба в центре Киева

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