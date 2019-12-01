Убийство ребенка в центре Киеве: что известно о погибшем малыше

Ребенок, раненый в результате расстрела иномарки в центре Киева, скончался. Об этом новостям "Сегодня" сообщили в пресс-службе Нацполиции столицы.
Правоохранители отметили, что малышу, мальчику, было три года. На место нападения, напомним, это был перекресток улиц Льва Толстого и Тарасовской, приехала карета скорой помощи, но ребенок умер по пути в больницу.
На данный момент в Киеве объявлен план "Сирена". Правоохранители ищут стрелявшего по записям видеокамер наружного наблюдения. Большинство патрульных нарядов столицы задействованы в поиске злоумышленника.
Оружие, из которого обстреляли Range Rover, пока что неизвестно.
По факту случившегося начато уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины ("Умышленное убийство").
Напомним, инцидент произошел вечером 1 декабря. По предварительным данным преступники сделали несколько выстрелов по иномарке из автомобиля Lexus и скрылись с места преступления.
Напомним, что в августе в столице в Дарницкой районе неизвестный из окна многоэтажки обстрелял припаркованный во дворе жилого дома Daewoo Lanos.
На фоне того, что стрельба на улицах Украины случается чуть ли не каждый день и часто это происходит прямо в оживленных общественных местах, новости "Сегодня" разбирались с тем, что делать, когда рядом с вами разворачивается конфликт с применением огнестрельного оружия.
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