Убийство ребенка в Киеве: экс-командир "Правого сектора" рассказал о задержанных

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Комбат Украинской добровольческой армии Андрей Гергерт ("Червень") допускает причастность ветеранов АТО к покушению на депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева.

Об этом бывший командир 8-й отдельной роты Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор" заявил в видеообращении на своей странице в Facebook.

Сейчас Гергерт проверяет информацию о причастности подозреваемых к 8-ой роты ДУК, о чем ранее сообщили украинские СМИ.

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"Сейчас нам будут говорить, что проблема – в тех двух несчастных парнях, которые, вероятно, были бойцами батальона ... Но, на самом деле, проблема куда глубже: на сегодняшний день в Украине нет никаких программных мероприятий для возвращения людей с войны", – констатировал комбат.

По словам "Червня", командиры в Украине остаются сам на сам с тем, что творится с бойцами после войны – они стараются их сдерживать и общаться, но, как только добровольцы покидают подразделение, это становится невозможно.

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"Тысячи людей ежедневно сталкиваются с этими проблемами. И сложно контролировать то, что творится в их головах", – отметил Гергерт.

Он напомнил о том, что в Украине до сих пор нет закона о добровольцах и частных военных компаниях, что, по словам военного, помогло бы социализировать самых активных и агрессивных бойцов после возвращения с фронта.

"Профессия солдата сейчас одна из самых высокооплачиваемых и необходимых в мире. Украина этим не пользуется, мы всегда утверждаем, что у нас нет войны, что у нас недопонимание. У нас есть война – у нее вот такой вид", – сказал боец.

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Гергерт добавил, что войну прошли 300 тысяч украинцев, из которых "война не выходит".

"Что говорить об этих молодых, этих растерянных, которые с надеждой возвращаются возвращаются с войны, но вернуться некуда. Мы говорим о чем угодно – рейтинги, социология, Порошенко, Зеленский, "зеленые", "белые", "голубые", но мы не говорим о ситуации, которая перед нами сегодня стоит", – резюмирует Андрей Гергерт.

Кроме того, в интервью изданию "ГОРДОН" "Червень" рассказал, что вероятными киллерами являются Алексей Семенов и Андрей Лаврега. Последний служил на фронте снайпером и имеет государственные награды. С войны он вернулся около семи месяцев назад.

По этому поводу в "Правом секторе" уже опровергли какое-либо отношение Гергерта либо подозреваемых в покушении к организации. Об этом на своей странице в Facebook заявил глава движения Андрей Тарасенко.

Напомним, 1 декабря на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской в центре Киева неизвестные обстреляли автомобилю Range Rover Соболева. В результате полученного огнестрельного ранения трехлетний сын депутата и бизнесмена, который находился в авто, умер в машине скорой по дороге в больницу.

На следующий день предполагаемые убийцы были задержаны. Что о них известно следователям, вы можете узнать в статье на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме Стрельба в центре Киева

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